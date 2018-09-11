Под Иркутском обрушилась часть здания школы

Уроки в школе поселка Уян Куйтунского района Иркутской области закончились раньше положенного. Прямо во время занятий обрушилась часть здания.

Уточняется, что рухнул трещавший по швам переход между корпусами. В тот момент никого из учеников и учителей рядом не было, жертв удалось избежать. Детей оперативно эвакуировали и отпустили домой, передает сайт "Комсомольская правда".