Волгоградец до смерти избил жену и лег с ней спать

В ночь на 25 августа в Волгограде между мужем и женой произошел семейный конфликт, в результате которого мужчина дважды ударил женщину в живот. После ссоры супруги помирились и отправились спать. Однако утром выяснилось, что ранения, которые волгоградец нанес своей супруге, были смертельными – она умерла от внутреннего кровоизлияния из-за разрыва селезенки, передает портал novostivolgograda.ru. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".