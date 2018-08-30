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Мертвый мужчина три года пролежал в своей квартире

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В одной из квартир жилого дома №13 на Малом Конном полуострове в Екатеринбурге был обнаружен мумифицированный труп хозяина жилья, передает портал tagilcity.ru. Тело пролежало в кровати около трех лет. При этом жильцы рассказали, что обращались в полицию и управляющую компанию в связи с пропажей соседа, однако службы на эти сигналы не реагировали. А вот квитанции за коммунальные услуги по этому адресу приходили регулярно. Впрочем, оплачивать их было некому. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет. Точная причина произошедшего станет ясна после судебно-медицинской экспертизы.

30 августа 2018, 20:46

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