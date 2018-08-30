Под Москвой водитель мусоровоза напал на женщин и ребенка

В городе Пушкино Московской области водитель мусоровоза вступил в конфликт с двумя женщинами, у одной из которых на руках был ребенок. Дамы поинтересовались у мужчины, почему на протяжении нескольких дней никто не приезжал, чтобы забрать мусор. "Он сказал, что это, мягко говоря, не нашего ума дело", – цитирует сайт "Подмосковье сегодня" одну из собеседниц водителя мусоровоза.

Исчерпав запас матерных слов, мужчина принялся бросаться мусором в любопытных женщин. К конфликту присоединились мужья пострадавших. Сообщается, что мужчина провоцировал тех на конфликт, однако до рукоприкладства дело так и не дошло. На агрессивного водителя составлена жалоба.