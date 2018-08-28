В Татарстане в колонии нашли труп

В исправительной колонии-поселении №19 в Татарстане было обнаружено тело одного из осужденных, передает портал inkazan.ru. Погибший лежал на своем спальном месте. По предварительным данным, смерть заключенного наступила в результате механической асфиксии. Следов насилия на теле обнаружено не было. На месте работают сотрудники полиции и судмедэксперты. По факту произошедшего проводится проверка.