Под Москвой женщину сбили на пешеходном переходе

Жительницу подмосковного Чехова, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сбил начинающий водитель. Горожанку обнаружил случайный прохожий, передает сайт "Подмосковье сегодня".

"Предполагаю, что ее сбил водитель на Renault, который недавно получил права", – рассказал очевидец. Местные жители оперативно вызвали скорую помощь пострадавшей. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.