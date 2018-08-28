В Самаре пациентка анестезиолога проснулась изнасилованной

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врача-анестезиолога. Медика обвиняют в изнасиловании беспомощной пациентки.

По версии следователей, обвиняемый, находясь на рабочем месте, надругался над пациенткой, находящейся после операции под общим наркозом. На данный момент собрана достаточная для суда доказательная база. Теперь уголовное дело направлено в федеральный суд, передает телеканал "360".