Дети задохнулись в холодильнике под Красноярском

В Красноярском крае двое маленьких детей погибли во время игры. Мальчики задохнулись в холодильнике.

По предварительным данным, трехлетний ребенок гостил у своей тети со своим четырехлетним двоюродным братом. В какой-то момент дети залезли в неработающий холодильник и захлопнули дверь изнутри. Выбраться они не смогли. В итоге малыши задохнулись внутри камеры, передает телеканал "360".