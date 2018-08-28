Кабан устроил смертоносное ДТП под Кировом

В Кировской области произошло смертельное ДТП. Под колеса автомобиля, на котором ехала многодетная семья, внезапно выбежал кабан.

Водитель транспортного средства не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в водопропускную конструкцию, передает сайт "Комсомольская правда". В ДТП погиб 8-летний мальчик. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Все они были срочно госпитализированы.