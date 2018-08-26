В Домодедове открыли первую бесплатную карусель

Первая муниципальная карусель Подмосковья была установлена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Аттракцион в Домодедове запустили в День города, передает телеканал "360".

Сообщается, что Воробьев лично приехал на праздничный концерт и поздравил местных жителей. "Хочу пожелать всем, кто собрался на этой площади, чтобы каждый год мы встречались здесь и каждый раз гордились нашим городом, нашим Подмосковьем и нашей страной", – сказал он.

Стоит отметить, что карусель открыли в рамках программы ""Формирование комфортной городской среды". Таким образом, детям был сделан подарок за счет бюджета Домодедова и субсидий Московской области.