Россиянин украл пограничный столб на память

В Калининградской области местного жителя собираются судить за похищение пограничного столба. Пропажа была обнаружена на берегу реки Неман в районе поселка Дубки.

Следствием было установлено, что к краже причастен ранее судимый 32-летний житель одного из поселков. Мужчина признал себя виновным в преступлении, передает FlashNord. Он пояснил, что похитил столб на память и просто "ради интереса", находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.