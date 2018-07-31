На Урале школьник случайно поджег 6‐летнюю девочку на шашлыках

В Челябинской области во время пикника на озере Чебаркуль пострадала шестилетняя девочка. Как пишет tagilcity.ru, две семьи приехали на природу, чтобы искупаться в озере и поесть шашлыков. Жарить мясо девочку охватило пламя.

Ребенок госпитализирован с ожогами 15% поверхности тела. Жизни девочки ничего не угрожает.

