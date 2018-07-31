Юная россиянка с битой вымогала деньги у подростка

В Волгограде 19-летняя девушка поймана на вымогательстве денег у 16–летнего подростка. Юная россиянка взяла биту и потребовала у парня 14 тысяч рублей, передает novostivolgograda.ru. Девушка угрожала расправой и пару раз ударила свою жертву.

Мальчик убежал и все рассказал родителям. Хулиганку задержали.