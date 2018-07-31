Взбесившийся россиянин разнес квартиру бывшей жены

Житель Башкирии устроил погром в квартире бывшей жены. По данными ToDay News Ufa, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к экс-супруге, но внезапно взбесился.
Дебошир разбил телевизор стоимостью 50 тысяч рублей и микроволновую печь, а также перебил посуду и повредил мебель. Мужчину остановили полицейские.
По словам артистки, люди делятся на "дерьмо и не дерьмо"
Специалист поговорил с журналистами
Беременная артистка не постеснялась большого живота
В Сети обсуждают произошедшее с артистом