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Взбесившийся россиянин разнес квартиру бывшей жены

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Житель Башкирии устроил погром в квартире бывшей жены. По данными ToDay News Ufa, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к экс-супруге, но внезапно взбесился.

Дебошир разбил телевизор стоимостью 50 тысяч рублей и микроволновую печь, а также перебил посуду и повредил мебель. Мужчину остановили полицейские.


31 июля 2018, 16:15

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