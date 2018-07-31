Жителю Удмуртии грозит 20 лет тюрьмы за насилие над падчерицей

В Удмуртии
направлено в суд уголовное дело жителя Сарапула, которого обвиняют в
изнасиловании, сообщает udm-info.ru. Как установило следствие, 33-летний
мужчина с 2014 по 2015 годы неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.
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