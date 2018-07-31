Жительница Татарстана выбросила в окно трехмесячную дочь

Полиция Татарстана задержала жительницу города Чистополя по подозрению в покушении на убийство, сообщает inkazan.ru. По версии следствия, 23-летняя Ангелина Кобзева с сожителем, а также десятилетним сыном и трехмесячной дочерью пришли к знакомым в гости. Хозяева организовали застолье, а когда спиртные напитки закончились – ушли спать.



В это время девушка поссорилась со своим молодым человеком. Кобзева заявила, что ее дочь никому не нужна, и выбросила малышку из окна. Ребенок ударился головой о бетонную поверхность и получил тяжелые травмы. Злоумышленницу задержали, возбуждено уголовное дело.