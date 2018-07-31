Владелец гаража хочет засудить МЧС за спасение собаки

Омский пенсионер потребовал от сотрудников МЧС возместить убытки, связанные с ремонтом его гаража, сообщает gorod55.ru. Спасатели вынуждены были разломать бетонную стену для спасения щенка.



Гуляя по гаражам, животное провалилось между стенами сооружений. Сотрудники МЧС вскрыли двери гаража, кувалдой проломали в бетонной стене дыру и вытащили "пленника". Владелец гаража оценил ущерб в 30 тысяч рублей.