Подглядывание за учителями обошлось трудовику в 40 тысяч рублей

Суд в Коми
оштрафовал 57-летнего учителя труда за подглядывание за коллегами в женском туалете,
сообщает FlashNord. Для этих целей мужчина установил камеру, которую
впоследствии случайно обнаружила одна из педагогов.
Трудовик был уволен. Он признал свою вину, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Мужчина оштрафован на 40 тысяч рублей и лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на один год.
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