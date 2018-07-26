Под Новгородом черные риелторы застрелили хозяйку квартиры и ее подругу

Трагедия разыгралась в городе Боровичи Новгородской области весной 2015 года. Местный житель по просьбе знакомой занимался продажей ее квартиры. Злоумышленник не отдавал женщине деньги за жилье, объясняя это якобы возникшими проблемами, сообщает FlashNord.

Чтобы скрыть мошенничество, риелтор попросил знакомого убить хозяйку квартиры. Киллер пригласил женщину выпить, но вместе с ней на застолье пришла подруга. Выждав момент, наемник достал ружье и застрелил обеих.

Через несколько месяцев преступников задержали. В суд дело передали лишь летом 2018 года.