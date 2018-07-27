60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца

Зверское преступление произошло в городе Карталы Челябинской области. Местный житель убил 46-летнюю соседку и ее 16-летнюю дочь.

Полицейские восстановили события страшного вечера. По версии следователей, мужчина вместе с супругой пришел в гости к женщине с дочерью. После застолья гости ушли, но вскоре отец троих детей вернулся в дом к соседям один.

Он попытался изнасиловать хозяйку. Женщина оказала сопротивление, и он ударил ее ножом в сердце. От полученных ранений жертва пьяного соседа скончалась на месте, передает "Московский Комсомолец".

На крики матери вышла ее дочь-подросток. Она пыталась спасти маму, но преступник расправился и с ней. Изверг ударил девочку около 60 раз, не оставив на ней живого места. Местные жители рассказали, что она была способной и обаятельной, хорошо училась, пела в хоре и была гордостью родителей. О ее матери также все отзываются в превосходной степени. Дочь и жену на залитом кровью полу нашел глава семьи, вернувшись с работы.

Спасала маму — получила 60 ударов ножом. Страшные детали убийства на Урале: https://t.co/ByUhIgR0kD pic.twitter.com/z1bfKJD3VB — Life | Новости (@lifenews_ru) 27 июля 2018 г.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Примечательно, что убийцу соседи характеризуют как примерного семьянина. Известно и то, что мужчине 39 лет и он ранее судим. Преступник уже задержан и помещен в СИЗО.