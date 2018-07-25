Женщина с любовником закатала в бетон мужа

Сотрудники правоохранительные органов Камчатки задержали пару, которая подозревается в убийстве мужчины, сообщает Life.ru. Следствие считает, что 49-летняя женщина и ее 33-летний любовник убили и забетонировали в подвале супруга подозреваемой.



По версии следствия, преступление произошло два года назад в жилом доме поселка Светлый. На почве личной неприязни влюбленная парочка избила мужчину арматурой и зарезала ножом. После этого они закопали тело в подвале дома и залили его бетоном. Останки, а также орудия преступления были найдены в земле на глубине полутора метров.