Россияне требуют расправы над зарубившей котенка дочкой чиновника

В России произошло очередное вопиющее происшествие, связанное с издевательством над животными. На этот раз 16-летняя школьница расчленила котенка топором, засняв зверства на видео. Тысячи россиян требуют в Сети максимально сурового наказания для девушки.

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