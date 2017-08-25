Уткин о приговоре живодеркам: Я сам топил котят

Спортивный корреспондент Василий Уткин прокомментировал приговор, который ранее был вынесен по громкому делу о хабаровских живодерках. Журналист уверен, что преступления против животных не стоит приравнивать к злодеяниям против людей.

"Когда приравнивают животных к людям и можно за издевательства над животными получить реальный срок – мне кажется, что в этом сосредоточено какое-то очень большое лицемерие. Потому что, что называется, так можно зайти очень далеко в конце концов", – заявил Уткин в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".

Журналист добавил, что, конечно, живодеров следует как-то наказывать, но как это сделать правильно, он не знает. Уткин признался, что в глазах любителей животных он тоже может показаться преступником. "...я просто думаю, что в глазах тех людей, которые с особенной страстью борются за права животных, я тоже преступник. Потому что мне неоднократно случалось топить котят", – сказал он.

Уткин признался, что в поступках такого рода не видит ничего удивительного. "А куда же их девать-то? Их нужно выбросить на улицу, чтобы они были разносчиками всякой заразы? Что с ними нужно делать? Пристраивать по знакомым? Бывают кошки, которые делают это совершенно спокойно по несколько раз в год. Что ж делать-то?" – спросил он.

Ранее стало известно, что фигуранты дела, связанного с хабаровскими живодерками, получили реальные тюремные сроки. Так, Алена Савченко признана виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Теперь она отправится в колонию общего режима на четыре года и три месяца.

Ее приятельница Алина Орлова приговорена к трем годам лишения свободы. Соучастник преступления и друг живодерок Виктор Смышляев также проведет в заключении три года.

