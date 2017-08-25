Трагедия на Кубани Скандал с Серебренниковым Главные события Москвы "Дом-2" Интервью

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Общество

Уткин о приговоре живодеркам: Я сам топил котят

Василий Уткин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Wilf
Спортивный корреспондент Василий Уткин прокомментировал приговор, который ранее был вынесен по громкому делу о хабаровских живодерках. Журналист уверен, что преступления против животных не стоит приравнивать к злодеяниям против людей.
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"Когда приравнивают животных к людям и можно за издевательства над животными получить реальный срок – мне кажется, что в этом сосредоточено какое-то очень большое лицемерие. Потому что, что называется, так можно зайти очень далеко в конце концов", – заявил Уткин в интервью на радиостанции "Эхо Москвы". 

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Журналист добавил, что, конечно, живодеров следует как-то наказывать, но как это сделать правильно, он не знает. Уткин признался, что в глазах любителей животных он тоже может показаться преступником. "...я просто думаю, что в глазах тех людей, которые с особенной страстью борются за права животных, я тоже преступник. Потому что мне неоднократно случалось топить котят", – сказал он. 

Уткин признался, что в поступках такого рода не видит ничего удивительного. "А куда же их девать-то? Их нужно выбросить на улицу, чтобы они были разносчиками всякой заразы? Что с ними нужно делать? Пристраивать по знакомым? Бывают кошки, которые делают это совершенно спокойно по несколько раз в год. Что ж делать-то?" – спросил он. 

Ранее стало известно, что фигуранты дела, связанного с хабаровскими живодерками, получили реальные тюремные сроки. Так, Алена Савченко признана виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Теперь она отправится в колонию общего режима на четыре года и три месяца.

Ее приятельница Алина Орлова приговорена к трем годам лишения свободы. Соучастник преступления и друг живодерок Виктор Смышляев также проведет в заключении три года.

Автор: Рудольф Великолепный25 августа 2017, 13:09

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