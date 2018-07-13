25-летнюю омичку винят в гибели новорожденной дочери

В Омской области 25-летняя женщина приняла сильнодействующее вещество и принялась купать своего ребенка. Поместив малышку в ванночку и включив воду, мать почувствовала себя плохо и оставила младенца без присмотра, передает gorod55.ru.

Спустя время девочку обнаружил отец, но было уже поздно – ребенок захлебнулся. Мать признала свою вину и пояснила, что потеряла сознание. Теперь женщина предстанет перед судом.