Российская фотомодель умерла от рака

Тимошенко атакует Крым Хорват Вида извинился перед Россией Расписание матчей ЧМ-2018 "Дом-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Четверг 12 июля
Лента новостей
17:39
У 35-летней олимпийской чемпионки нашли рак
17:31
Похорошевшую Волочкову не узнали одетой
17:04
Москва прирастет железными дорогами
16:42
Беременная Рапунцель после больницы в истерике набросилась на мать
16:24
Малахов подобрал брошенную жену Грудинина
15:44
Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"
15:33
Путин продлил продуктовое эмбарго
15:16
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения
15:08
Малахов дерзко отказался от подарка Эрнста
15:08
Обычное средство от насекомых вызвало эпидемию рака
15:02
Положительный ДНК-тест довел объявившуяся мать Зверева до припадка
15:01
Столичные рестораторы захотели свежей крови
14:51
Путину и Трампу подарят эксклюзивные телефоны
14:50
До выборов домики для "дачного" голосования будут работать как филиалы МФЦ
14:48
"Философ без трусов": раздетая экс-солистка "ВИА Гры" вызвала недоумение
14:48
Назван еще один плюс повышения пенсионного возраста
14:33
Слишком серьезный оборот: на Тимати и Крида завели дело
14:31
Стеснительная медсестра убивала пациентов в чужие смены
14:08
В правительстве назвали максимально возможный размер пенсии
14:00
Трамп и Порошенко 20 минут мыли кости Путину
13:53
Российская телеведущая напала на славившего Украину хорвата
13:38
"Морочила мне голову": обиженный народный артист обозвал Пугачеву раковой опухолью
13:25
В Приморье поймали бабушку за украденные для внуков подарки
13:17
Ученые раскрыли тайный смысл фырканья лошадей
12:49
Эпоха ушла: рекордсмен состриг самые длинные ногти в мире (видео)
12:46
Топ-6 бюджетных туров по самым красивым местам планеты
12:43
Избившего известного артиста депутата загнали в тупик
12:36
Стильная Тина Канделаки уделала "коровушку" Меланью Трамп
12:32
Долги россиян за ЖКХ превысили триллион рублей
12:11
Плющенко увел девочку у Тутберидзе
12:05
"Ограбление пенсионного фонда": новый номер "Уральских пельменей" стал хитом (видео)
12:00
Свадьба с 11-летней девочкой обошлась богачу в 15 тысяч рублей
11:55
Экс-участник "Дома-2" объявил себя пророком
11:52
Названы регионы с самым вкусным шоколадом
11:43
Москва осадила разинувшую рот на Крым Тимошенко
11:41
"Сделала это мне наперекор": Волочкова откровенно о сложностях с дочкой
11:39
Жителя Кургана лишат прав за прогулки в голом виде перед побитой дочерью
11:38
Сафронов решил бросить беременную жену
11:23
Мутко спас Черчесова от смерти на костре
11:18
Уход Роналду из "Реала" напугал Неймара
11:16
Стоит ли выслушивать жалобы
10:53
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ-2018
10:50
Трамп шантажирует Меркель близостью с Путиным
10:46
Шпион рассказал о тотальной слежке через фитнес-браслеты
10:40
"Это было подстроено": заявившую о сексе с Трампом порноактрису упекли под стражу
10:36
"Он предал меня": бывшая жена о больном раком знаменитом актере
10:28
Обвал нефти может стать важным сигналом для рынков
10:27
Случайно выстрелившему в посетителя ночного клуба агенту ФБР разрешили носить оружие
09:54
Безграмотные женщины рушат мировую экономику
09:54
Врачи заявили о прорыве в лечении болезни Альцгеймера
09:52
Дарья Клюкина в свадебном платье: Я готова
09:39
Подростку грозит тюрьма за избиение камчатского полицейского
09:22
Украина прощается с Веркой Сердючкой
09:12
ФИФА назвала главную проблему чемпионата мира в России
09:04
Медики научились предотвращать последнюю стадию рака
08:56
Андрей Данилко покончил с Веркой Сердючкой
08:34
Тимошенко разболтала план по захвату Крыма
08:33
Для россиян придумали новый налог
08:28
Кричавший "Слава Украине!" хорват раскаялся на русском языке
08:27
Юлия Высоцкая: Абсолютно ясно – я на 4-м месяце беременности
01:47
"Вам стыдно за меня?": Аллегрова выдала интимный секрет
23:43
Хорватия вышла в финал ЧМ-2018
21:57
Басков в Витебске побил Киркорова
21:54
Ходченкова восхитила снимком в микро-купальнике
21:47
Дочь знаменитого артиста дала умереть ребенку и сошла с ума
21:34
Итальянцы бастуют из-за перехода Роналду в "Ювентус"
21:25
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь
21:20
Уфимец два года шпионил за своей бывшей через жучок в машине
21:10
Под Волгоградом пьяная автоледи снесла столб
21:04
Европа хочет сорвать финал ЧМ-2018
20:58
В Удмуртии чудом спасли тонущего ребенка
20:54
Ведущая "Давай поженимся!" назвала размер своей пенсии
20:48
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой
20:34
В Татарстане поезд сошел с рельсов
20:15
Любовь Успенская заговорила о борьбе с коварным врагом
20:06
Украинский экс-депутат нелепо оправдалась за призыв бить русскоговорящих
19:52
Известная певица впервые стала мамой
19:45
На берегу Клязьмы молния убила туристку
19:38
Доведенная до отчаяния Боня разоблачила подлость Собчак
19:29
Звезду КВН отправили на 12 лет в тюрьму за донос
19:01
Под Тюменью пес искусал четырехлетнего мальчика
18:49
Жаркий секс украинцев в радиостудии попал на видео
18:47
Английским болельщикам предложили отпраздновать победу российским пивом
18:31
56-летний омич зарезал бывшего мужа своей сожительницы
18:31
Россиянин и украинец устроили кровавую бойню в турецком отеле
18:20
В Нижнем Новгороде молодожены разбились в ДТП
18:16
Дитковските после съемок с Чадовым заговорила о прощении
17:58
Победившая рак Донцова рассказала о ребенке с ДЦП
17:55
Под Ростовом школьник скатился с горки в реку и умер
17:43
Звезда сериала "Тайны следствия" потеряла ребенка из-за онкологии
17:30
Военная реформа развеяла все стереотипы о питании в армии
17:27
Макрон привезет престарелую жену на футбол в Москву
17:21
Меган Маркл оконфузилась из-за сплюснувшего грудь белья
17:10
На трассе под Москвой пассажир выпрыгнул из движущегося авто и умер
17:03
Рапунцель и Дмитренко издеваются над грудной дочкой в эфирах "Дома-2"
16:52
"Волосы встают дыбом": Бородина откровенно о покойной Фриске
16:41
Невеста загорелась от бенгальского огня на своей свадьбе (видео)
16:37
Крымский мост прочитал Dni.Ru и затрясся от смеха
16:26
Украинцы в восторге от купленного Россией ЧМ-2018
16:24
Лось забрел в дом уфимцев и озадачил хозяев
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ездить опасно": трясущийся Крымский мост на грани обрушения
Отбрил особенного сына: Бледанс выставила Хабенского чудовищем
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь
Похабные подробности отношений Казаченко с молодой женой
Басков сделал заявление о свадьбе с Лопыревой
Ободранная Волочкова млеет от неприличных подарков любовника
Регионы

Российская фотомодель умерла от рака

Карина Афанасова. Фото:instagram.com
Карина Афанасова из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) скончалась в возрасте 24 лет. Модель длительное время боролась с редкой формой онкологии. 
прочитано 1293 раза

У Афанасовой была диагностирована саркома мягких тканей периферических нервов. Такое заболевание встречается лишь у 1% онкобольных.

ПО ТЕМЕ

Россиянка умерла в США после секса с врачом

В крови умершей в Китае российской модели нашли яд

Названа официальная причина смерти юной модели из России

Девушка стала известна всей России благодаря атмосферным снимкам и яркой внешности, передает Ura.ru. Карина привлекла внимание столичных фотографов. Ее фото демонстрировались на выставках и находили отклик в сердцах людей.

О том, что молодая модель скоропостижно скончалась, стало известно 12 июля из паблика "Происшествия Ноябрьск". Трагическое известие потрясло пользователей соцсети.

Подписчики выразили соболезнования семье девушки. "Это немыслимое горе – хоронить детей! Мужества родным!", "Верила в нее до последнего. Очень сильная и позитивная девочка. Очень жаль", "Не верится. Лично была с ней знакома… Боже… Соболезную родным и близким", "Бедная девочка, так держалась и боролась до последнего. Царствие небесное", – написали пользователи соцсети "ВКонтакте".

Еще одна трагическая резонансная история произошла с юной моделью в октябре 2017 года. Тогда в Шанхае при загадочных обстоятельствах умерла 14-летняя уроженка Перми. Первоначально сообщалось, что ей стало плохо на подиуме. Также говорилось, что девушка страдала от менингита. Позже российские дипломаты рассказали, что ей был поставлен диагноз "полиорганная недостаточность на фоне инфекционного поражения нервной системы и сепсиса".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!

Автор: Людмила Фоканова12 июля 2018, 15:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Победившая рак стюардесса стала героем

567

комментарии

Политика

До выборов домики для "дачного" голосования будут работать как филиалы МФЦ
Трамп и Порошенко 20 минут мыли кости Путину
Москва осадила разинувшую рот на Крым Тимошенко
Европа хочет сорвать финал ЧМ-2018

Шоу-бизнес

Похорошевшую Волочкову не узнали одетой
Новые подробности о конце Верки Сердючки
Беременная Рапунцель после больницы в истерике набросилась на мать
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс

Проишествия

Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой
Россиянин и украинец устроили кровавую бойню в турецком отеле
Невеста загорелась от бенгальского огня на своей свадьбе (видео)
Расплатившаяся сексом с автослесарем жена погибла в машине

Lifestyle

В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
Александр Домогаров отметит 55-летие концертом
Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
Шоу-бизнес

"Волосы встают дыбом": Бородина откровенно о покойной Фриске

Ведущей "Дома-2" очень обидно
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая: Абсолютно ясно – я на 4-м месяце беременности

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

"Морочила мне голову": обиженный народный артист обозвал Пугачеву раковой опухолью

Примадонна не пришла на юбилей к актеру
Шоу-бизнес

Положительный ДНК-тест довел объявившуяся мать Зверева до припадка

Сергей Зверев пытался привести женщину в чувство

Гороскоп

Почему рушатся отношения разных знаков Зодиака
На убитого горем сына-фрика Яковлевой наплевали
Астрологический прогноз с 9 по 15 июля 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Украина прощается с Веркой Сердючкой
Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России
Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой
Звезды-пенсионерки разделись и удивили

Спорт

Российская телеведущая напала на славившего Украину хорвата
Плющенко увел девочку у Тутберидзе
Мутко спас Черчесова от смерти на костре
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ-2018

Регионы

Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
"Ездить опасно": трясущийся Крымский мост на грани обрушения
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
Российского футболиста убили возле кафе
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru