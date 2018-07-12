Российская фотомодель умерла от рака
У Афанасовой была диагностирована саркома мягких тканей периферических нервов. Такое заболевание встречается лишь у 1% онкобольных.
Девушка стала известна всей России благодаря атмосферным снимкам и яркой внешности, передает Ura.ru. Карина привлекла внимание столичных фотографов. Ее фото демонстрировались на выставках и находили отклик в сердцах людей.
О том, что молодая модель скоропостижно скончалась, стало известно 12 июля из паблика "Происшествия Ноябрьск". Трагическое известие потрясло пользователей соцсети.
Подписчики выразили соболезнования семье девушки. "Это немыслимое горе – хоронить детей! Мужества родным!", "Верила в нее до последнего. Очень сильная и позитивная девочка. Очень жаль", "Не верится. Лично была с ней знакома… Боже… Соболезную родным и близким", "Бедная девочка, так держалась и боролась до последнего. Царствие небесное", – написали пользователи соцсети "ВКонтакте".
Еще одна трагическая резонансная история произошла с юной моделью в октябре 2017 года. Тогда в Шанхае при загадочных обстоятельствах умерла 14-летняя уроженка Перми. Первоначально сообщалось, что ей стало плохо на подиуме. Также говорилось, что девушка страдала от менингита. Позже российские дипломаты рассказали, что ей был поставлен диагноз "полиорганная недостаточность на фоне инфекционного поражения нервной системы и сепсиса".
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