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Астрологи назвали 3 самых опасных дня для кошелька в сентябре 2026 года

Фото: magnific.com
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Один опрометчивый шаг в начале осени способен загнать человека в многолетнюю финансовую кабалу и полностью разрушить семейный бюджет.

Сентябрь 2026 года начался с ощущения затянувшегося торможения, однако во второй половине месяца события станут развиваться значительно быстрее. На стыке этих планетарных влияний формируются напряженные периоды, способные превратить поспешные финансовые решения в затяжную проблему. Ясновидящая Кажетта предупреждает: в первом осеннем месяце есть три даты, когда оформление кредитов и крупные спонтанные траты несут повышенные риски.

Главная угроза сейчас кроется не в фатальных обстоятельствах, а в иллюзии полного контроля и банальной спешке. Астрологический фон сентября требует взвешенного подхода к любым операциям с крупными суммами.

1 сентября: напряжение Марса и Сатурна

Первый день осени проходит под знаком напряженного аспекта: квадрат импульсивного Марса в Раке к ретроградному Сатурну в Овне формирует противоречивую атмосферу. Марс провоцирует на немедленные действия и риск, тогда как Сатурн требует строгого расчета, дисциплины и соблюдения правил.

Решения, принятые на эмоциях 1 сентября, рискуют оказаться ошибочными. В этот день не рекомендуется подписывать финансовые документы в спешке. Если перенести визит в банк невозможно, перепроверьте процентную ставку, условия страховки, скрытые комиссии и реальный размер переплаты.

10–11 сентября: смена планетарных энергий

Напряженный участок месяца приходится на 10 и 11 сентября. В этот период сразу несколько планет меняют свое положение: Венера переходит в знак Скорпиона, Меркурий — в Весы, Уран в Близнецах разворачивается в ретроградное движение, а 11 сентября наступает новолуние в Деве.

В астрологии Скорпион традиционно связан с темами заемных средств, долговых обязательств и ипотек, а разворот Урана часто приносит неожиданные сбои в планах. Это время подходит для аудита бюджета и анализа трат, но неблагоприятно для оформления новых долгосрочных займов из-за риска упустить важные юридические нюансы.

26 сентября: полнолуние в Овне

Очередной всплеск эмоциональности ожидается 26 сентября во время полнолуния в огненном знаке Овна. Энергетика этого дня подталкивает к азарту, нетерпению и спонтанным расходам.

Желание срочно приобрести дорогую вещь, взять автокредит или оформить рассрочку может заглушить доводы логики. Поддавшись сиюминутному импульсу, легко переплатить или согласиться на невыгодные условия. В день полнолуния разумнее взять паузу хотя бы на сутки, чтобы оценить реальную необходимость покупки.

Ретроградный фон и благоприятные дни

Практически весь месяц проходит на фоне ретроградного движения Сатурна и Нептуна, к которым 10 сентября присоединяется Уран. Подобные периоды предназначены не для спонтанных начинаний, а для наведения порядка. Это удачный момент, чтобы закрыть старые задолженности, пересмотреть регулярные платные подписки и пополнить финансовую подушку безопасности.

Наиболее спокойным и продуктивным периодом для запланированных покупок станет фаза растущей Луны с 12 по 25 сентября, а также день осеннего равноденствия 22 сентября, когда Солнце войдет в знак Весов.

Главная рекомендация на сентябрь: не подписывать финансовые договоры и не вносить предоплату под влиянием сиюминутных эмоций. Рациональный расчет и небольшая пауза перед принятием решений помогут сохранить стабильность бюджета.

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1 сентября 2026, 16:22
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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