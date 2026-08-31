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Понедельник 31 августа

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Разгневанная Кристина Орбакайте подала в суд из-за испорченной квартиры за пять миллионов долларов

Разгневанная Кристина Орбакайте подала в суд из-за испорченной квартиры за пять миллионов долларов
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Роскошная жизнь знаменитой артистки за океаном неожиданно обернулась затяжным коммунальным адом и суровыми юридическими разборками.

Певица Кристина Орбакайте, уже долгое время проживающая за пределами России, столкнулась с серьезными бытовыми и финансовыми проблемами в Соединенных Штатах. Известная артистка оказалась в эпицентре громкого скандала, когда ее элитное жилье в США было затоплено. Звезда эстрады вынуждена пойти на крайние меры и подала в суд из-за испорченной квартиры, затребовав с виновников происшествия внушительную компенсацию в размере пятидесяти тысяч долларов.

Ответчиками по резонансному делу выступают ее непосредственный сосед, известный американский ювелир Альберт Гад, а также управляющая компания престижного жилого комплекса Majestic Towers в Майами. Эта затяжная коммунальная драма длится уже больше двух лет и не дает артистке спокойно спать. Все началось еще в 2023 году, когда в апартаментах ювелира произошел масштабный прорыв трубы. В результате мощного потопа серьезно пострадала роскошная квартира Орбакайте площадью порядка трехсот квадратных метров. Грязная вода мгновенно затопила дорогостоящие интерьеры, нанеся огромный ущерб имуществу знаменитости.

Певица убеждена, что вину за произошедшую коммунальную катастрофу несет не только беспечный сосед, но и местное ТСЖ. По мнению исполнительницы, управляющая компания проявила халатность, не проконтролировав состояние коммуникаций и допустив аварийную ситуацию. В конце 2025 года участники конфликта попытались решить вопрос мирным путем и даже заключили предварительное соглашение, обещая закрыть дело после полного ремонта. Однако до конца устранить последствия потопа так и не удалось, поэтому Орбакайте решила снова призвать обидчиков к ответу через американскую Фемиду.

Пострадавшие апартаменты представляют для звездного семейства не только финансовую, но и огромную личную ценность. Роскошная недвижимость, включающая в себя три просторные комнаты и четыре санузла, досталась Кристине от ее матери Аллы Пугачевой. Примадонна передала дочери элитные квадратные метры еще в 2004 году. На момент покупки жилье стоило два миллиона долларов, однако за прошедшие годы его рыночная стоимость взлетела до невероятных пяти миллионов долларов.

При этом содержание американского гнездышка обходится певице в колоссальные суммы. Ежегодно Орбакайте вынуждена отдавать только в качестве налога на имущество около сорока тысяч долларов. Естественно, выкладывать такие огромные деньги за сырые стены и испорченный ремонт артистка категорически не желает. Именно поэтому исполнительница проявляет принципиальность и намерена до последнего доллара взыскать с ювелира и ТСЖ средства за ущерб, нанесенный подарку матери.

Шоу-бизнес в Telegram

31 августа 2026, 14:25
Кристина Орбакайте. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Макс" / Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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