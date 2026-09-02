Московская цифровая платформа помогает врачам в регионах получать новые знания

Революционные цифровые технологии столицы открыли региональным медикам бесплатный доступ к уникальному опыту лучших специалистов.



Качественное лечение и своевременная диагностика сложнейших заболеваний теперь становятся доступнее для каждого жителя России, независимо от региона проживания. Ключевую роль в этом сыграла уникальная отечественная разработка — цифровая платформа "Московская медицина. Мероприятия". Проект, созданный специалистами НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Департамента здравоохранения еще в 2020 году, сегодня превратился в мощный образовательный хаб федерального масштаба.

Инновационная площадка дала возможность медикам из самых отдаленных уголков страны непрерывно повышать свою квалификацию. Врачи из провинциальных больниц и поликлиник могут совершенно бесплатно подключаться к онлайн-конференциям, вебинарам и форумам, задавать вопросы ведущим экспертам и мгновенно внедрять передовой опыт столицы в свою ежедневную практику. Масштабы проекта действительно впечатляют: только за последнее время на платформе состоялось более 200 масштабных онлайн-мероприятий, а география участников охватывает уже свыше 550 населенных пунктов России.

Бесценный опыт — регионам

Столица накопила колоссальную экспертизу в лечении тяжелых пациентов, профилактике патологий и применении самых передовых технологий. В Москве успешно работают крупнейшие центры компетенций по онкологии, ревматологии, гинекологии, нефрологии и другим важнейшим направлениям. В распоряжении столичных специалистов находится лучшее медицинское оборудование, но главное — сформирован огромный практический багаж знаний и маршрутов пациентов, которыми Москва готова щедро делиться.

Как отмечает директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Елена Аксенова, главная задача современной системы — создать условия для непрерывного развития каждого врача. "Москва имеет колоссальный экспертный опыт в лечении пациентов, профилактике заболеваний, внедрении новейших технологий в клиническую практику. Наша площадка помогает регионам развивать компетенции и углублять знания, что в конечном счете работает на развитие здравоохранения всей страны", — подчеркнула эксперт.

Решения в экстренных ситуациях

Особое внимание на цифровой площадке уделяют тем направлениям, где от скорости принятия решений напрямую зависит жизнь человека. Огромным спросом у практических врачей пользуются мероприятия научно-образовательного проекта "Евразийская школа токсикологов", инициированного главным токсикологом Москвы Анастасией Симоновой.

В реанимационных отделениях медики регулярно сталкиваются с тяжелейшими случаями отравлений, когда анамнез неизвестен, а состояние больного стремительно ухудшается. На лекциях и мастер-классах столичные эксперты подробно разбирают самые запутанные клинические случаи. Уникальные знания становятся доступны не только узким специалистам, но и терапевтам, гастроэнтерологам, анестезиологам и аллергологам по всей стране.

Технологии на страже здоровья

Главный специалист по клиническим исследованиям Москвы Сергей Зырянов обращает внимание на то, что цифровизация кардинально изменила жизнь врачебного сообщества. Еще недавно для участия в крупном симпозиуме или мастер-классе доктору приходилось брать отпуск, оставлять больных и ехать в столицу. Теперь же получить экспертные знания можно прямо на рабочем месте — с экрана смартфона или компьютера.

Кроме того, на платформе активно продвигается мультидисциплинарный подход. Опыт столичных центров компетенций — например, Центра системных иммуновоспалительных заболеваний на базе знаменитой "Больницы 52" под руководством главного ревматолога Москвы Алены Загребневой — показывает: самые сложные диагнозы требуют совместных усилий врачей разных профилей. Постоянные междисциплинарные консилиумы и обмен данными давно стали стандартной практикой для столичных медиков, а теперь этот опыт перенимает вся Россия.

Масштабная модернизация московского здравоохранения, обновление больничных корпусов и внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта превратили столицу во флагман отечественной медицины. И благодаря цифровым технологиям этот грандиозный опыт сегодня работает на сохранение здоровья и спасение жизней граждан по всей стране.