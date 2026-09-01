Снова вместе ради ребенка: Ксения Собчак и Максим Виторган поразили публику на школьной линейке

Главный школьный праздник страны неожиданно сплотил бывших супругов, заставив отложить прошлые обиды ради общего наследника.

Первое сентября в престижных учебных заведениях Москвы традиционно приковывает внимание светской хроники, однако в этом году главный праздник школьников затмило неожиданное событие. Появление известной журналистки Ксении Собчак и ее бывшего мужа, актера Максима Виторгана, поразило. Звездная пара, чей громкий развод в свое время сотрясал всю отечественную медиасферу, снова вместе предстала перед публикой. Бывшие супруги отбросили в сторону все прошлые разногласия, взаимные претензии и былые обиды ради общего сына Платона, которого они дружно отвели в третий класс.

Присутствующие на торжестве родители, педагоги и другие гости были буквально ошарашены царившей между экс-влюбленными атмосферой абсолютной идиллии и взаимопонимания. Несмотря на то, что у каждого из них давно кипит своя отдельная личная жизнь, ради наследника они продемонстрировали эталонное родительское единение. Пара тепло общалась, весело шутила, охотно позировала на камеры и искренне поддерживала заметно волнующегося мальчика в этот ответственный день.

Кадрами с трогательного семейного утра теледива с гордостью поделилась в своем блоге. Для праздничного выхода на школьный двор блондинка выбрала эффектный образ с легким налетом строгого ретро: трендовую рубашку в полоску с контрастным белым воротником и плотный коричневый сарафан прямого кроя. Главным дерзким акцентом в аутфите "кровавой барыни" стала люксовая брендовая сумка ярко-красного оттенка.

"Отдельно хочу поблагодарить дорогих и любимых учителей, что терпели нас, а теперь терпите наших детей! День скорби по летним каникулам отмечаем только вместе!" — с фирменной язвительной иронией подписала памятную публикацию Собчак.

Напомним, что брак журналистки и актера распался в 2019 году после нескольких лет совместной жизни. Тогда их расставание сопровождалось бурными обсуждениями в прессе и громкими публичными разборками. Однако с годами бывшие супруги сумели выстроить зрелые и по-настоящему цивилизованные отношения.

Собчак и Виторган неоднократно подчеркивали, что психологический комфорт Платона стоит для них на первом месте. Оба родителя принимают самое активное участие в воспитании и всестороннем развитии мальчика, не жалея сил на его образование в одной из лучших столичных гимназий. Наследник звездной фамилии с ранних лет изучает иностранные языки, занимается спортом и растет в атмосфере безусловной поддержки.

Публика высоко оценила этот благородный поступок бывших супругов. В комментариях под публикацией поклонники осыпали пару комплиментами, отметив, что их способность сохранять теплоту и взаимное уважение ради сына заслуживает искреннего восхищения. Ксения и Максим в очередной раз доказали, что статус заботливых родителей выше любых светских интриг и прошлых любовных драм.