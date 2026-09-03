Москва масштабирует цифровые решения и технологии по всей России

Москва сформировала масштабную цифровую экосистему, охватывающую образование, здравоохранение, транспорт и сферу разработки ПО. Созданные в столице сервисы доказали свою надежность и сегодня активно экспортируются в субъекты РФ. Регионы получают готовые, проверенные миллионами людей платформы, что позволяет существенно экономить бюджетные средства и в разы ускорять модернизацию ключевых отраслей.

Как Московская электронная школа трансформирует образовательный процесс

Запущенный в 2016 году проект «Московская электронная школа» (МЭШ) позволил столичной системе образования полностью отказаться от бумажного документооборота. Комплексная экосистема объединяет интерактивные дневники, журналы, огромную библиотеку верифицированных учебных материалов, сервисы питания, записи в секции, а также механизм автоматической загрузки медицинских справок из поликлиник. С 2025 года единая среда охватила и городские колледжи.

МЭШ стала базой для региональных цифровых платформ: субъекты РФ подключаются к столичным наработкам без лишних затрат на создание софта с нуля. Решение уже используют в Подмосковье, Калужской и Тюменской областях, Татарстане, Дагестане и ЯНАО (свыше 4,3 тыс. школ и около 5 млн пользователей). В учебном году 2026/27 к проекту присоединяются Вологодская, Тверская и Мурманская области, а также Карелия и Башкортостан.

Как единая транспортная карта изменила городскую мобильность

Появившаяся в 2013 году карта «Тройка» совершила революцию в оплате проезда: она избавила метро от очередей в кассы и довела долю безналичных платежей до уровня свыше 90%. Алгоритмы билетной системы способны моментально рассчитывать более 3,5 тыс. тарифных сценариев для всех видов транспорта — от речных электросудов до поездов МЦК и метро.

На этой технологической базе совместно со «Сбером» был создан проект «СберТройка». Столица безвозмездно передает регионам облачную инфраструктуру и шлюзы оплаты. Сегодня единая система работает в 37 субъектах: пассажиры могут перемещаться по России с привычной картой, а списание средств происходит автоматически по местным тарифам.

Как цифровой сервис решает проблемы городской парковки

Приложение «Парковки Москвы», запущенное в 2012 году, в 2022-м прошло глубокий ребрендинг и масштабировалось в федеральный проект «Парковки России».

Платформа аккумулирует данные о тысячах стоянок, обеспечивая поминутную тарификацию и умный функционал: например, водитель может до конца суток исправить ошибку в госномере машины или зоне парковки, а также скорректировать время сессии, защитив себя от случайного штрафа. Сервис уже объединяет парковочные пространства Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Кисловодска, а число загрузок превысило 13 млн.

Как цифровизация упорядочила потоки пациентов в медучреждениях

С 2011 года в столице развивается Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), объединившая все поликлиники, больницы и службу скорой помощи. Ядро системы — электронная медицинская карта, где в режиме реального времени хранятся протоколы врачебных осмотров, назначения, рецепты, больничные и результаты исследований (включая КТ и МРТ).

ЕМИАС избавила отрасль от бумажной волокиты и послужила стандартом для всей страны. С 2024 года архитектуру столичной системы внедряют в стационарах Санкт-Петербурга: сейчас к ней подключены 26 городских больниц, а в 2026 году стартовало внедрение регионального сегмента в поликлиниках города на Неве.

Как искусственный интеллект поддерживает медицинскую диагностику

Платформа «МосМедИИ», выросшая из столичного эксперимента 2020 года по анализу КТ легких, сегодня помогает врачам выявлять десятки патологий на рентгенограммах, маммограммах, флюорограммах, КТ и МРТ. Алгоритмы размечают подозрительные участки и производят замеры, ускоряя подготовку заключений рентгенологами.

С 2024 года доступ к мощностям «МосМедИИ» открыт для государственных клиник по всей стране на бесплатной основе. Платформа каждый месяц обрабатывает свыше 1 млн исследований более чем из 2 тыс. медицинских учреждений 75 регионов России.

Как облачная платформа обеспечивает безопасную разработку ПО

Отечественная облачная платформа «Мос.Хаб» предоставляет разработчикам среду полного цикла для безопасного создания софта. Она включает систему хранения исходного кода, трекер задач «Мос.Трек», базу знаний «Мос.Вики» и встроенный сканер, который автоматически проверяет код на уязвимости и скрытые угрозы.

Платформа открыта для всей страны: ею бесплатно пользуются свыше 30 тыс. специалистов из 80 с лишним регионов — от коммерческих ИТ-команд до школьных классов, университетов и региональных администраций.

Как инновационный кластер связывает науку, бизнес и инвестиции

Московский инновационный кластер (МИК) и его платформа i.moscow выступают экосистемой взаимодействия разработчиков, институтов развития, промышленных компаний, вузов и инвесторов. На платформе доступно более 50 сервисов — от оформления патентов и поиска мер господдержки до тестирования инноваций на реальных городских площадках.

Среди участников и партнеров МИК — свыше 40 тыс. предприятий из 87 регионов. Любая региональная компания получает равный со столичным бизнесом доступ к заказам, инвестициям и возможностям кооперации с ведущими научными институтами.

Как интеллектуальная система управляет городским трафиком

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) Москвы работает в реальном времени, непрерывно считывая плотность потоков датчиками и камерами. Автоматика гибко переключает фазы светофоров, создает «зеленые волны» для ликвидации заторов и обеспечивает приоритетный проезд городскому транспорту.

Опыт столичного ЦОДД лег в основу федерального нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Москва передает регионам математические модели прогнозирования трафика, алгоритмы настройки светофорных циклов и нормативы размещения дорожной инфраструктуры.

Как интеграция видов транспорта сокращает время в пути

Москва выстроила бесшовный транспортный каркас, объединив метро, МЦК, МЦД, наземные маршруты и речные электросуда с помощью современных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Развитие сквозных диаметров и выделенных полос позволило миллионам жителей передвигаться по мегаполису без лишних пересадок.

Столичные подходы к интеграции сетей, обновлению парка (электробусы, трамваи «Витязь-Москва», поезда «Иволга») и цифровому сбору обратной связи берут на вооружение ведущие субъекты РФ. Среди регионов, наиболее активно перенимающих и адаптирующих транспортный опыт Москвы, — Татарстан, Пермский край, Свердловская, Нижегородская, Челябинская, Ярославская и Саратовская области.