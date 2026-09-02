В сторону Московского региона за месяц было направлено 8670 БПЛА – Собянин

За последний месяц средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на столичный регион, нейтрализовав тысячи воздушных целей.



Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы системы противовоздушной обороны по отражению атак беспилотных летательных аппаратов за прошедший месяц.

"В период с 08:30 01 августа по 08:30 01 сентября в сторону Московского региона летели 8670 БПЛА", – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Большинство из них средства ПВО перехватили на подступах к границам области. Непосредственно на подлете к Москве дежурные средства ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы уничтожили 795 аппаратов.

Оборона региона организована по нескольким рубежам. На удалении от границ Московской области работают средства дальнего обнаружения, истребительная авиация и зенитно-ракетные комплексы большой дальности. Ближний рубеж закрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы и средства радиоэлектронного подавления, которые перехватывают каналы управления дронов.

При падении фрагментов сбитых аппаратов на место выезжают специалисты экстренных служб: саперы, сотрудники МЧС, правоохранительные органы и бригады скорой помощи. Зону падения оцепляют для проверки обломков на наличие неразорвавшихся боевых частей и их последующей утилизации.

При возникновении воздушной угрозы в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский временно вводится режим ограничения полетов. После снятия опасности авиаузлы возвращаются к штатному расписанию. Городская инфраструктура Москвы и Подмосковья работает в обычном режиме.