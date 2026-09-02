В сторону Московского региона за месяц было направлено 8670 БПЛА – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы системы противовоздушной обороны по отражению атак беспилотных летательных аппаратов за прошедший месяц.
"В период с 08:30 01 августа по 08:30 01 сентября в сторону Московского региона летели 8670 БПЛА", – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".
Большинство из них средства ПВО перехватили на подступах к границам области. Непосредственно на подлете к Москве дежурные средства ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы уничтожили 795 аппаратов.
Оборона региона организована по нескольким рубежам. На удалении от границ Московской области работают средства дальнего обнаружения, истребительная авиация и зенитно-ракетные комплексы большой дальности. Ближний рубеж закрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы и средства радиоэлектронного подавления, которые перехватывают каналы управления дронов.
При падении фрагментов сбитых аппаратов на место выезжают специалисты экстренных служб: саперы, сотрудники МЧС, правоохранительные органы и бригады скорой помощи. Зону падения оцепляют для проверки обломков на наличие неразорвавшихся боевых частей и их последующей утилизации.
При возникновении воздушной угрозы в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский временно вводится режим ограничения полетов. После снятия опасности авиаузлы возвращаются к штатному расписанию. Городская инфраструктура Москвы и Подмосковья работает в обычном режиме.