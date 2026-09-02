Опасный эксперимент медиков: отмена этого простого лекарства обернулась трагедией

Попытка перечеркнуть проверенную десятилетиями схему спасения человеческих жизней обернулась для мирового медицинского сообщества пугающими и отрезвляющими выводами.

Результаты клинического исследования, представленные на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC), подтвердили незаменимость классической схемы лечения при остром инфаркте миокарда, сообщает RidLife. Попытка отказаться от базовой ацетилсалициловой кислоты в пользу монотерапии современным препаратом привела к росту сердечно-сосудистых осложнений.

Золотой стандарт кардиологии

На протяжении многих лет стандартным протоколом при остром коронарном синдроме и стентировании сосудов сердца остается двойная антиагрегантная терапия (ДААТ). Она включает комбинацию ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и ингибитора рецепторов P2Y12 (например, прасугрела или тикагрелора). Препараты назначаются на срок до 12 месяцев для предотвращения тромбоза установленных стентов и повторных сосудистых катастроф.

Главный недостаток такой схемы — повышенный риск желудочно-кишечных и других внутренних кровотечений. Стремясь снизить эту угрозу, японские ученые проверили гипотезу: можно ли полностью исключить аспирин сразу после стентирования при остром инфаркте с подъемом сегмента ST, оставив пациента только на монотерапии прасугрелом.

Ход исследования

В многоцентровом испытании приняли участие 2280 пациентов из 69 клиник Японии. Участников разделили на две группы: первая получала исключительно монотерапию прасугрелом перед процедурой и после нее, а вторая следовала стандартному протоколу — комбинации прасугрела и аспирина.

Результаты наблюдения

Итоги 12 месяцев наблюдения показали, что отказ от базового препарата не оправдал ожиданий:

В группе монотерапии (без аспирина) совокупная частота летальных исходов, повторных инфарктов и инсультов составила 11,0%.

В группе классической двойной терапии показатель составил 8,5%.

Хотя отказ от аспирина незначительно снизил число мелких кровотечений, риск тромбоза стента и ишемических осложнений в группе монотерапии заметно вырос.

Выводы врачей

Эксперты подчеркивают: при остром коронарном синдроме ранний отказ от двойной терапии недопустим. Ацетилсалициловая кислота в комбинации с современными антиагрегантами остается обязательным элементом лечения в острый и подострый периоды после стентирования.

Кардиологи в очередной раз напоминают: пациентам категорически запрещено самостоятельно менять дозировки или прекращать прием назначенных препаратов. Доказанные клинические протоколы спасают жизни, а любые корректировки терапии должны проводиться исключительно под контролем лечащего врача.