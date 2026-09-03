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Фигуристка Медведева выдала всю правду, почему Тутберидзе проигнорировала ее свадьбу

Евгения Медведева. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
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Грандиозное торжество одной из самых ярких пар отечественного спорта породило волну слухов из-за отсутствия на празднике главной наставницы фигуристки.

Роскошная свадьба двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и известного хореографа Ильдара Гайнутдинова собрала в Москве весь светский бомонд. Однако пышное застолье, море цветов и звездные гости моментально отошли на второй план, когда публика заметила очевидное: за праздничным столом не оказалось Этери Тутберидзе. В кулуарах и социальных сетях тут же вспыхнула волна пересудов о том, что прославленный тренер демонстративно проигнорировала важное событие в жизни воспитанницы из-за незаживших старых обид.

Едва успев прийти в себя после шумного банкета, молодожены отправились в студию программы "Пусть говорят" на Первом канале к Дмитрию Борисову, который сам лично веселился на их торжестве. Об этом пишет Starhit. Фигуристка решила без утайки расставить все точки над "i" и объяснить истинную причину отсутствия звездного педагога на празднике.

"Как я могла не пригласить Этери Георгиевну? Я приглашала, но она не смогла приехать. Поскольку у меня есть своя программа "Бес комментариев", то ко всему этому я отношусь абсолютно спокойно. Читаю все! И был один: "Женя, ты меня разочаровала, потому что не позвала Этери Георгиевну". С чего вы это взяли? Просто работа у человека есть, она была в другом городе, давала мастер-класс", — эмоционально объяснила спортсменка в эфире федерального канала.

Как выяснилось, строгая наставница оказалась не единственной вип-персоной, которая пропустила бракосочетание. Из-за плотного графика на праздник не смогла вырваться руководитель балета "Тодес" Алла Духова, а легендарная Татьяна Тарасова осталась дома исключительно по состоянию здоровья.

В студии затронули и щекотливую тему субординации: кто для чемпионки стоит на первом месте — мама или тренер? Евгения ответила четко: на ледовой арене безоговорочно правит наставник, а за пределами катка главной остается только мама. Присутствовавшая в зале мама фигуристки Жанна Девятова добавила, что их семье удалось избежать тяжелых конфликтов, которые нередко разрушают отношения тренеров с родителями спортсменов.

Связь между Медведевой и Тутберидзе всегда была глубже простых спортивных отношений. Ранее в интервью стилисту Алеко Этери Георгиевна откровенно признавалась, как в буквальном смысле воевала с чиновниками ради квартирного вопроса подопечной. Когда за олимпийские успехи Жене выделили скромные квадратные метры, Тутберидзе пошла на жесткий скандал и блеф с руководством, отвоевав для фигуристки апартаменты втрое просторнее.

Позднее Медведева заработала миллионы и перебралась в собственный загородный дом, но теплое отношение к тренеру сохранила навсегда. Так все подозрения фанатов в показном игноре и вражде разбились о суровую реальность жесткого рабочего графика Тутберидзе.

Шоу-бизнес в Telegram

3 сентября 2026, 14:43
Евгения Медведева. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
StarHit✓ Надежный источник

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