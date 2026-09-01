Лариса Долина переписала новую квартиру Тесты Принц Гарри выставил жесткий ультиматум своему отцу Игры Сонник

Топ новостей недели

"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой Розанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся ЕфремовеРозанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся Ефремове Заросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сетьЗаросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сеть Переход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряскаПереход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряска

Лента новостей

Вторник 1 сентября

21:23Собянин рассказал о популярных цифровых сервисах московского транспорта 17:40"Ни копейки!": разгневанная Ольга Зуева сорвала маску с Данилы Козловского 16:22Астрологи назвали 3 самых опасных дня для кошелька в сентябре 2026 года 16:05Как выбрать кисть для макияжа и не запутаться: простой гид CHICNIE 14:21Снова вместе ради ребенка: Ксения Собчак и Максим Виторган поразили публику на школьной линейке 12:40Выберем вместе: стартовало народное голосование за лучший школьный рюкзак для ребенка 12:14Выселенная из жилья Лариса Долина пошла на хитрый шаг: кому певица переписала новые элитные хоромы 10:56Бросивший Пугачеву Галкин* бесстыдно оголился на дорогом курорте 09:45Названа роковая ошибка родителей, которая превращает школу в семейный ад 01:59Лучше не делайте это 1 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 17:55Как сохранить молодость кожи: выберите лучший солнцезащитный крем для лица в народном рейтинге 17:22 Отец покойного Яниса Тиммы раскрыл фатальную тайну Анны Седоковой 16:23"Я пришла в этот мир уже обманутой": Алена Яковлева предъявила отцу жесткое обвинение 14:25Разгневанная Кристина Орбакайте подала в суд из-за испорченной квартиры за пять миллионов долларов 14:16Депутат Чаплин: совет дома получил дополнительные полномочия при приемке работ УК 14:02В Королеве пройдет финал II фестиваля "Область танцевальных культур" 13:03Карта, о которой не нужно думать 10:42Хватит переплачивать: раскрыт хитрый способ купить квартиру, авто и технику за полцены 09:31Затаивший обиду принц Гарри выставил ультиматум королю Карлу III: скрывал правду 6 лет 00:44Найдете это 31 августа в Лошадиный праздник – сорвете куш: какая тайна Фролова дня изменит судьбу 18:29Оставит шрамы: что нужно срочно сделать с лицом после летнего сезона 15:20Горькая правда о пенсионном возрасте: ученые выяснили, сколько лет на самом деле способен работать человек 12:26Всплыли кошмарные подробности из жизни Майкла Джексона 06:16Вдовьи помочи: страшная нищета и беды настигнут тех, кто совершит роковой грех 30 августа 17:59Превратите жизнь в ад: психолог раскрыла роковую ошибку родителей перед 1 сентября 15:51"Ужасно, что вы все как стадо!": изможденная Варнава накинулась с проклятиями на россиян 12:22До 50 миллионов за вечер: назван самый богатый российский артист 06:18Ореховый Спас 29 августа: какая минутная оплошность за обеденным столом навсегда перекроет денежный поток 18:05Куда сходить в России: афиша главных событий с 28 августа по 4 сентября 17:18Директора Олега Газманова упекли за решетку из-за миллионных афер 16:16"Чуть не вырвало": Прохор Шаляпин разгневал россиян откровенным видео с пышными дамами 14:30Директор Валерия Леонтьева сделал двусмысленное заявление о концертах артиста в России 12:14В семье народной артистки Ирины Алферовой случилась трагедия: Теперь у нас есть ангел 11:38Более 4,8 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню российского кино 10:47Мать сгоревшей от онкологии Стеллы Барановской повесила гибель артистки на Анфису Чехову: Злой гений 09:23Брошенная мужем Хилькевич взвыла с тремя детьми: Период сложный 00:01Роковая ошибка на Успение: какая мелочь 28 августа навлечет страшную беду на весь ваш род 17:20"Соревнуются, кто хуже споет": названа главная беда "Новой волны" Игоря Крутого 15:34Дибровы воссоединились через год после громкого разрыва 14:10Подмосковные производители обсудили экспорт продукции АПК в страны Юго-Восточной Азии 13:13Кровавая Луна 28 августа: кого из знаков зодиака ждет жестокий удар от судьбы 11:36Закулисный бунт против легенды: чье появление на главном фестивале страны вызвало ярость общественников 10:43Собянин: В этом году метро Москвы получит более 300 новых вагонов 10:34Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее российских городов 09:39Доктор Мясников разнес биохакинг и назвал реальный способ дожить до 100 лет 00:53Ни в коем случае не трогайте это 27 августа: роковая ошибка лишит вас денег и здоровья 17:37Бунтарка Линда устроила дерзкую провокацию на глазах у всей страны 15:50Страшная расплата за загар: какие болезни просыпаются в организме к началу осени 13:49Долги или золотые горы: кому из знаков зодиака сентябрь принесет неожиданное богатство 12:28Губернатор Подмосковья проверил капремонт крупнейшей школы Серпухова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Ни копейки!": разгневанная Ольга Зуева сорвала маску с Данилы Козловского

Данила Козловский. Фото: kino-teatr.ru
358

Громкий семейный скандал в звездных кулуарах вышел на новый уровень, когда брошенная артистка решила лишить бывшего избранника звания идеального отца.

Отношения популярного актера Данилы Козловского и его бывшей возлюбленной, актрисы и режиссера Ольги Зуевой, перешли в плоскость судебных разбирательств. Зуева впервые публично прокомментировала конфликт с экс-избранником, заявив о его отказе добровольно выплачивать алименты на общую дочь.

В своем блоге артистка рассказала о ситуации после очередного досудебного заседания. По словам Ольги, она долгое время пыталась решить финансовый вопрос мирным путем, не привлекая внимания общественности. Переговоры велись с осени 2025 года, однако к соглашению стороны так и не пришли. В результате весной 2026 года актриса подала официальный иск в суд.

Зуева подчеркнула, что требует исключительно установленные законом выплаты на содержание шестилетней дочери Оды-Валентины.

"Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает средства на содержание собственной дочери. Именно поэтому данный вопрос теперь решается исключительно в судебном порядке", — заявила актриса.

Напомним, дочь Ода-Валентина родилась у пары в феврале 2020 года в США, где Ольга Зуева проживает и сейчас. Вскоре после рождения девочки пара рассталась. Позже стало известно о романе Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной.

В настоящее время 41-летний актер сосредоточен на новых проектах и личной жизни: в союзе с Акиньшиной у него родился сын. Официальные представители Данилы Козловского судебные претензии со стороны Ольги Зуевой пока не комментируют.

Шоу-бизнес в Telegram

1 сентября 2026, 17:40
Данила Козловский. Фото: kino-teatr.ru
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино

Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com

По теме

Акиньшина родила Козловскому наследника с царским именем

Живот уже не спрятать: Оксана Акиньшина и Данила Козловский готовятся к пополнению в семье
Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

Астрологи назвали 3 самых опасных дня для кошелька в сентябре 2026 года

Астрологи назвали 3 самых опасных дня для кошелька в сентябре 2026 года
Один опрометчивый шаг в начале осени способен загнать человека в многолетнюю финансовую кабалу и полностью разрушить семейный бюджет. Сентябрь 2026 года начался с ощущения затянувшегося торможения, однако во второй половине месяца события станут развиваться значительно быстрее.

Снова вместе ради ребенка: Ксения Собчак и Максим Виторган поразили публику на школьной линейке

Снова вместе ради ребенка: Ксения Собчак и Максим Виторган поразили публику на школьной линейке
Главный школьный праздник страны неожиданно сплотил бывших супругов, заставив отложить прошлые обиды ради общего наследника. Первое сентября в престижных учебных заведениях Москвы традиционно приковывает внимание светской хроники, однако в этом году главный праздник школьников затмило неожиданное событие.

Выберем вместе: стартовало народное голосование за лучший школьный рюкзак для ребенка

Выберем вместе: стартовало народное голосование за лучший школьный рюкзак для ребенка
Именно твой голос поможет в выборе лучшего портфеля года. Начало учебного года — это не только праздничные линейки и цветы для учителей, но и ответственный период для родителей.

Выселенная из жилья Лариса Долина пошла на хитрый шаг: кому певица переписала новые элитные хоромы

Выселенная из жилья Лариса Долина пошла на хитрый шаг: кому певица переписала новые элитные хоромы
Скандал с потерянным жильем обернулся для известной певицы неожиданным и невероятно роскошным новосельем. Народная артистка России Лариса Долина, чья затяжная судебная тяжба из-за недвижимости привлекла внимание всей страны, обзавелась новой квартирой в Москве.

Бросивший Пугачеву Галкин* бесстыдно оголился на дорогом курорте

Бросивший Пугачеву Галкин* бесстыдно оголился на дорогом курорте
Скандально известный юморист вновь спровоцировал бурю эмоций в Сети, выставив напоказ свои мокрые развлечения вдали от семьи. Юморист Максим Галкин* (признан иностранным агентом на территории РФ) опубликовал кадры своего отдыха в Бразилии, которые вызвали активное обсуждение в Сети.

Выбор читателей

31/08ПндРазгневанная Кристина Орбакайте подала в суд из-за испорченной квартиры за пять миллионов долларов 31/08ПндЗатаивший обиду принц Гарри выставил ультиматум королю Карлу III: скрывал правду 6 лет 31/08Пнд Отец покойного Яниса Тиммы раскрыл фатальную тайну Анны Седоковой 31/08Пнд"Я пришла в этот мир уже обманутой": Алена Яковлева предъявила отцу жесткое обвинение 31/08ПндНайдете это 31 августа в Лошадиный праздник – сорвете куш: какая тайна Фролова дня изменит судьбу 31/08ПндДепутат Чаплин: совет дома получил дополнительные полномочия при приемке работ УК