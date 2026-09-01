"Ни копейки!": разгневанная Ольга Зуева сорвала маску с Данилы Козловского

Громкий семейный скандал в звездных кулуарах вышел на новый уровень, когда брошенная артистка решила лишить бывшего избранника звания идеального отца.



Отношения популярного актера Данилы Козловского и его бывшей возлюбленной, актрисы и режиссера Ольги Зуевой, перешли в плоскость судебных разбирательств. Зуева впервые публично прокомментировала конфликт с экс-избранником, заявив о его отказе добровольно выплачивать алименты на общую дочь.

В своем блоге артистка рассказала о ситуации после очередного досудебного заседания. По словам Ольги, она долгое время пыталась решить финансовый вопрос мирным путем, не привлекая внимания общественности. Переговоры велись с осени 2025 года, однако к соглашению стороны так и не пришли. В результате весной 2026 года актриса подала официальный иск в суд.

Зуева подчеркнула, что требует исключительно установленные законом выплаты на содержание шестилетней дочери Оды-Валентины.

"Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает средства на содержание собственной дочери. Именно поэтому данный вопрос теперь решается исключительно в судебном порядке", — заявила актриса.

Напомним, дочь Ода-Валентина родилась у пары в феврале 2020 года в США, где Ольга Зуева проживает и сейчас. Вскоре после рождения девочки пара рассталась. Позже стало известно о романе Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной.

В настоящее время 41-летний актер сосредоточен на новых проектах и личной жизни: в союзе с Акиньшиной у него родился сын. Официальные представители Данилы Козловского судебные претензии со стороны Ольги Зуевой пока не комментируют.