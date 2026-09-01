Выселенная из жилья Лариса Долина пошла на хитрый шаг: кому певица переписала новые элитные хоромы

Скандал с потерянным жильем обернулся для известной певицы неожиданным и невероятно роскошным новосельем.



Народная артистка России Лариса Долина, чья затяжная судебная тяжба из-за недвижимости привлекла внимание всей страны, обзавелась новой квартирой в Москве. После решения Верховного суда по предыдущему жилью исполнительница приобрела дорогостоящую недвижимость в престижном районе столицы.

Джазовая певица выбрала жилье в жилом комплексе "Премьер" в Гагаринском районе. Сделка по покупке состоялась в апреле 2026 года. По оценкам экспертов рынка недвижимости, примерная стоимость новой квартиры артистки может достигать 250 миллионов рублей.

Для обустройства комфортного пространства в доме на улице Фотиевой были объединены две смежные квартиры. Цены на недвижимость в этом комплексе стартуют от 200 миллионов рублей, а объединенная площадь позволила разместить просторные гардеробные и зоны отдыха.

В сделке есть примечательная деталь: по документам официальной собственницей квартиры оформлена дочь артистки Ангелина. Эксперты предполагают, что такое решение продиктовано желанием обезопасить имущество от возможных юридических споров и арестов. При этом сама певица регулярно появляется в новом доме: соседи неоднократно видели артистку, возвращающуюся в жилой комплекс после выступлений.

Напомним, покупке предшествовал громкий судебный процесс. В 2024 году Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, после чего заявила, что стала жертвой телефонных мошенников и перевела все вырученные деньги на сторонние счета.

Первоначально суд первой инстанции признал сделку недействительной и оставил квартиру за артисткой, лишив жилья и средств добросовестную покупательницу Полину Лурье. Однако в декабре 2025 года Верховный суд РФ пересмотрел дело, отменил предыдущие постановления и окончательно признал право собственности за покупательницей.

После завершения разбирательств певице пришлось освободить спорное жилье. Теперь народная артистка обустраивается на новых квадратных метрах на юго-западе столицы.