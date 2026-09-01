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Вторник 1 сентября

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Лучше не делайте это 1 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год

Лучше не делайте это 1 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год
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Первый день осени в народных поверьях считается важным рубежом, способным повлиять на достаток и благополучие в доме на весь предстоящий год.

1 сентября в народном календаре — граница между летом и осенью. На Руси этот день называли Стратилат Тепляк и Фекла Свекольница. В православной традиции это день памяти мученика Андрея Стратилата и мученицы Феклы. В древности к этой дате относились с особым почтением, ведь до реформ Петра I именно с 1 сентября отсчитывалось наступление Нового года (Новолетие).

Традиции на Стратилата Тепляка

Прозвище Тепляк день получил благодаря теплому южному ветру, который предвещал мягкую и сухую осень. Крестьяне ждали этого тепла, так как оно помогало дозревать овсу и поздним культурам.

Второе название — Фекла Свекольница — связано с началом сбора урожая свеклы, которую считали главным источником сил и здоровья.

1 сентября овощ обязательно подавали к столу: хозяйки готовили борщ, запеканки и свекольный квас. Поверье гласило: если в этот день собрать за одним столом всю семью и угостить странника свекольными блюдами, болезни и финансовые трудности будут обходить дом стороной.

Что запрещено делать 1 сентября

В народном календаре на первый день осени сохранился ряд строгих запретов:

  • Долго смотреть на огонь. Считалось, что если пристально глядеть на пламя свечи или костра, можно не только испортить зрение, но и привлечь череду неприятностей и слез.
  • Сплетничать и перемывать косточки. Ложь, злые разговоры и обсуждение чужих тайн в этот день, по поверьям, возвращаются к говорящему денежными потерями.
  • Чинить или мыть обувь прямо перед выходом. Любые манипуляции с обувью перед дальней дорогой сулят препятствия, травмы и непредвиденные траты в пути.
  • Совершать спонтанные покупки. Считалось, что необдуманные траты 1 сентября могут привести к долгам и финансовой нестабильности на всю осень и зиму.
  • Оставлять созревшую свеклу в земле. Урожай старались убрать вовремя, чтобы он не пострадал от первых осенних заморозков и сырости.

Народные приметы о погоде

  • Теплый южный ветер 1 сентября сулит мягкую осень и хороший сбор овса.
  • Порывистый северный ветер предвещает сухую, но холодную осень.
  • Густой утренний туман обещает снежную зиму.
  • Если рога молодого месяца направлены вверх — впереди долгий период без осадков.
  • Листья на березе начинают желтеть с самой верхушки — весна будет ранней.

Как привлечь удачу в дом

Чтобы встретить осень правильно, 1 сентября старались навести чистоту в доме, вымыть окна и проветрить комнаты теплым ветром. Считалось, что любое доброе дело или бескорыстная помощь, оказанная в этот день, обязательно вернется сторицей.

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1 сентября 2026, 01:59
Фото: magnific.com
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