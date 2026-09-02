ДК "Мир" в Домодедове после капремонта посещают до 50 тысяч человек в год

Здание 1986 года постройки, которое давно нуждалось в модернизации, теперь оснащено камерами с искусственным интеллектом, онлайн-записью на занятия и кафе с зонами отдыха.

В городском дворце культуры «Мир» в Домодедове завершился капитальный ремонт, проходивший с 2023 по 2025 год.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил дворец в рамках рабочей поездки по округу, сообщает пресс-служба областного правительства.

Во встрече также приняли участие сенатор РФ Александр Двойных, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

«Это один из основных культурных центров города, где занимается более 800 человек. Важно, что ДК охватывает все возраста», – сказал Воробьёв.

Ремонт проводился поэтапно, и сначала обновили главный корпус и малый зал, затем – основной концертный зал и сцену с полным техническим оснащением.

Фетисов, бывавший на объекте и ранее, отметил масштаб преобразований. «Радостно видеть сегодня такое современное здание – прекрасный зал с удобными креслами и отличной сценой, где может выступать театр или балетная труппа любого уровня», – заявил он.

По словам Жолобова, посещаемость дворца за прошлый год превысила 40 тысяч человек, а с полноценным открытием после ремонта может достичь 50 тысяч.

Сейчас в ДК работают 45 творческих коллективов, включая два «Народных» и четыре «Образцовых», а ежегодно здесь проходит около 300 мероприятий.