Разгневанный Данила Козловский жестко осадил Ольгу Зуеву: Не соответствует действительности

Конфликт между актером Данилой Козловским и его бывшей возлюбленной Ольгой Зуевой перешел в фазу открытого публичного спора.



После того как проживающая в США актриса и режиссер заявила о судебном иске и обвинила бывшего партнера в отсутствии финансовой поддержки шестилетней дочери Оды-Валентины, 41-летний артист выступил с официальным опровержением.

Козловский категорически отверг слова экс-избранницы и заверил, что регулярно перечисляет средства на содержание ребенка и участвует в жизни дочери, несмотря на расстояние.

"Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко от меня. Информация о том, что я уклоняюсь от содержания дочери, абсолютно не соответствует действительности. Я всегда выполнял обязательства перед своим ребенком, в первую очередь финансовые. И сейчас не избегаю этой ответственности", — заявил актер.

Напомним, спор обострился после недавней публикации Ольги Зуевой в социальных сетях. Актриса написала, что с осени 2025 года мирно урегулировать вопрос содержания ребенка не удалось, из-за чего она была вынуждена обратиться в суд.

Роман Зуевой и Козловского начался в 2015 году. В феврале 2020 года у пары родилась дочь Ода-Валентина, однако вскоре после этого они расстались. Позже у актера завязались отношения с коллегой по цеху Оксаной Акиньшиной.

Данила Козловский расценил публичные претензии бывшей возлюбленной как попытку манипуляции общественным мнением и нанесения ущерба его репутации. Теперь подтверждать размер и регулярность выплат на ребенка сторонам предстоит в суде на основе финансовых документов.