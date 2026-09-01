Собянин рассказал о популярных цифровых сервисах московского транспорта

До 2030 года более 30% навигации московского метро станет цифровой. Уже установлено 125 цифровых элементов на Ленинградском вокзале, а к концу 2026 года они появятся на пяти станциях будущей Рублёво-Архангельской линии, включая "Деловой центр" и "Шелепиху".

Постоянная забота о пассажирах остается главным приоритетом московского транспорта. Современные сервисы помогают делать каждую поездку максимально комфортной, рассказал в своем канале в мессенджере «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин.

В первом полугодии 2026 года стойками «Живое общение» воспользовались 331 тысяча человек. Оплата проезда по биометрии стала популярной, ей пользуются более 900 тысяч человек, а за первое полугодие 2026 года зарегистрировались ещё 177 тысяч. Онлайн-пополнения «Тройки» совершили более 32 миллионов раз. Виртуальная карта «Тройка» и система быстрых платежей использовались 20,61 миллиона раз.

Виртуальный помощник Александр, работающий на основе нейросетей, помогает пассажирам. Количество обращений к нему увеличилось до 33%, а к концу 2026 года планируется достичь 80%. Центр обеспечения мобильности пассажиров помог 37,4 тысячи человек за первое полугодие 2026 года.

Экскурсии в метро посетили более 3,5 тысячи человек, а в апреле 2026 года запущен сервис дневных экскурсий на ретротрамваях. На портале mos.ru представлен спецпроект о развитии Москвы, включая транспорт, промышленность, здравоохранение и другие сферы.