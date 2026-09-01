Собянин рассказал о популярных цифровых сервисах московского транспорта

Лариса Долина переписала новую квартиру Тесты Принц Гарри выставил жесткий ультиматум своему отцу Игры Сонник

Топ новостей недели

"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой Розанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся ЕфремовеРозанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся Ефремове Заросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сетьЗаросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сеть Переход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряскаПереход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряска

Лента новостей

Вторник 1 сентября

21:23Собянин рассказал о популярных цифровых сервисах московского транспорта 17:40"Ни копейки!": разгневанная Ольга Зуева сорвала маску с Данилы Козловского 16:22Астрологи назвали 3 самых опасных дня для кошелька в сентябре 2026 года 16:05Как выбрать кисть для макияжа и не запутаться: простой гид CHICNIE 14:21Снова вместе ради ребенка: Ксения Собчак и Максим Виторган поразили публику на школьной линейке 12:40Выберем вместе: стартовало народное голосование за лучший школьный рюкзак для ребенка 12:14Выселенная из жилья Лариса Долина пошла на хитрый шаг: кому певица переписала новые элитные хоромы 10:56Бросивший Пугачеву Галкин* бесстыдно оголился на дорогом курорте 09:45Названа роковая ошибка родителей, которая превращает школу в семейный ад 01:59Лучше не делайте это 1 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 17:55Как сохранить молодость кожи: выберите лучший солнцезащитный крем для лица в народном рейтинге 17:22 Отец покойного Яниса Тиммы раскрыл фатальную тайну Анны Седоковой 16:23"Я пришла в этот мир уже обманутой": Алена Яковлева предъявила отцу жесткое обвинение 14:25Разгневанная Кристина Орбакайте подала в суд из-за испорченной квартиры за пять миллионов долларов 14:16Депутат Чаплин: совет дома получил дополнительные полномочия при приемке работ УК 14:02В Королеве пройдет финал II фестиваля "Область танцевальных культур" 13:03Карта, о которой не нужно думать 10:42Хватит переплачивать: раскрыт хитрый способ купить квартиру, авто и технику за полцены 09:31Затаивший обиду принц Гарри выставил ультиматум королю Карлу III: скрывал правду 6 лет 00:44Найдете это 31 августа в Лошадиный праздник – сорвете куш: какая тайна Фролова дня изменит судьбу 18:29Оставит шрамы: что нужно срочно сделать с лицом после летнего сезона 15:20Горькая правда о пенсионном возрасте: ученые выяснили, сколько лет на самом деле способен работать человек 12:26Всплыли кошмарные подробности из жизни Майкла Джексона 06:16Вдовьи помочи: страшная нищета и беды настигнут тех, кто совершит роковой грех 30 августа 17:59Превратите жизнь в ад: психолог раскрыла роковую ошибку родителей перед 1 сентября 15:51"Ужасно, что вы все как стадо!": изможденная Варнава накинулась с проклятиями на россиян 12:22До 50 миллионов за вечер: назван самый богатый российский артист 06:18Ореховый Спас 29 августа: какая минутная оплошность за обеденным столом навсегда перекроет денежный поток 18:05Куда сходить в России: афиша главных событий с 28 августа по 4 сентября 17:18Директора Олега Газманова упекли за решетку из-за миллионных афер 16:16"Чуть не вырвало": Прохор Шаляпин разгневал россиян откровенным видео с пышными дамами 14:30Директор Валерия Леонтьева сделал двусмысленное заявление о концертах артиста в России 12:14В семье народной артистки Ирины Алферовой случилась трагедия: Теперь у нас есть ангел 11:38Более 4,8 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню российского кино 10:47Мать сгоревшей от онкологии Стеллы Барановской повесила гибель артистки на Анфису Чехову: Злой гений 09:23Брошенная мужем Хилькевич взвыла с тремя детьми: Период сложный 00:01Роковая ошибка на Успение: какая мелочь 28 августа навлечет страшную беду на весь ваш род 17:20"Соревнуются, кто хуже споет": названа главная беда "Новой волны" Игоря Крутого 15:34Дибровы воссоединились через год после громкого разрыва 14:10Подмосковные производители обсудили экспорт продукции АПК в страны Юго-Восточной Азии 13:13Кровавая Луна 28 августа: кого из знаков зодиака ждет жестокий удар от судьбы 11:36Закулисный бунт против легенды: чье появление на главном фестивале страны вызвало ярость общественников 10:43Собянин: В этом году метро Москвы получит более 300 новых вагонов 10:34Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее российских городов 09:39Доктор Мясников разнес биохакинг и назвал реальный способ дожить до 100 лет 00:53Ни в коем случае не трогайте это 27 августа: роковая ошибка лишит вас денег и здоровья 17:37Бунтарка Линда устроила дерзкую провокацию на глазах у всей страны 15:50Страшная расплата за загар: какие болезни просыпаются в организме к началу осени 13:49Долги или золотые горы: кому из знаков зодиака сентябрь принесет неожиданное богатство 12:28Губернатор Подмосковья проверил капремонт крупнейшей школы Серпухова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин рассказал о популярных цифровых сервисах московского транспорта

Собянин рассказал о популярных цифровых сервисах московского транспорта
36

До 2030 года более 30% навигации московского метро станет цифровой. Уже установлено 125 цифровых элементов на Ленинградском вокзале, а к концу 2026 года они появятся на пяти станциях будущей Рублёво-Архангельской линии, включая "Деловой центр" и "Шелепиху".

Постоянная забота о пассажирах остается главным приоритетом московского транспорта. Современные сервисы помогают делать каждую поездку максимально комфортной, рассказал в своем канале в мессенджере «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин.

В первом полугодии 2026 года стойками «Живое общение» воспользовались 331 тысяча человек. Оплата проезда по биометрии стала популярной, ей пользуются более 900 тысяч человек, а за первое полугодие 2026 года зарегистрировались ещё 177 тысяч. Онлайн-пополнения «Тройки» совершили более 32 миллионов раз. Виртуальная карта «Тройка» и система быстрых платежей использовались 20,61 миллиона раз.

Виртуальный помощник Александр, работающий на основе нейросетей, помогает пассажирам. Количество обращений к нему увеличилось до 33%, а к концу 2026 года планируется достичь 80%. Центр обеспечения мобильности пассажиров помог 37,4 тысячи человек за первое полугодие 2026 года.

Экскурсии в метро посетили более 3,5 тысячи человек, а в апреле 2026 года запущен сервис дневных экскурсий на ретротрамваях. На портале mos.ru представлен спецпроект о развитии Москвы, включая транспорт, промышленность, здравоохранение и другие сферы.

Шоу-бизнес в Telegram

1 сентября 2026, 21:23

Депутат Чаплин: совет дома получил дополнительные полномочия при приемке работ УК

Депутат Чаплин: совет дома получил дополнительные полномочия при приемке работ УК
С 1 сентября изменился порядок приемки работ, выполненных управляющими компаниями в многоквартирных домах. Собственники получили дополнительные возможности для проверки качества и объема ремонта, сообщил 360.ru депутат Госдумы от Подмосковья Никита Чаплин. После завершения работ управляющая организация должна оформить акт приемки в двух экземплярах и передать его совету дома в течение пяти дней.

В Королеве пройдет финал II фестиваля "Область танцевальных культур"

В Королеве пройдет финал II фестиваля "Область танцевальных культур"
6 сентября на Центральной площади Королева состоится гала-концерт II фестиваля Московской области "Область танцевальных культур". Из порядка 800 заявок на участие в финал отобраны 79 конкурсантов, среди них 33 представителя Подмосковья и 46 танцоров из других регионов страны, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Карта, о которой не нужно думать

Карта, о которой не нужно думать
Удобство обычно замечаешь, когда его вдруг не оказывается. Карта не сработала, приложение попросило заново войти в аккаунт, для привычного действия неожиданно понадобился еще один документ.

Более 4,8 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню российского кино

Более 4,8 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню российского кино
Более 4,8 тыс. обучающихся Московской области приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. «В образовательных организациях региона прошли кинолектории, занятия киноклубов, викторины и творческие мастерские», – говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.

Подмосковные производители обсудили экспорт продукции АПК в страны Юго-Восточной Азии

Подмосковные производители обсудили экспорт продукции АПК в страны Юго-Восточной Азии
Представители предприятий агропромышленного комплекса Московской области обсудили возможности экспорта продукции во Вьетнам, Индонезию и на Филиппины с сельскохозяйственными атташе этих стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхозпрода. По данным ведомства, встреча прошла с участием специалистов Минсельхоза России, Минсельхоза Московской области и ФГБУ «Агроэкспорт».

Выбор читателей

31/08ПндРазгневанная Кристина Орбакайте подала в суд из-за испорченной квартиры за пять миллионов долларов 31/08ПндЗатаивший обиду принц Гарри выставил ультиматум королю Карлу III: скрывал правду 6 лет 31/08Пнд Отец покойного Яниса Тиммы раскрыл фатальную тайну Анны Седоковой 31/08Пнд"Я пришла в этот мир уже обманутой": Алена Яковлева предъявила отцу жесткое обвинение 31/08ПндНайдете это 31 августа в Лошадиный праздник – сорвете куш: какая тайна Фролова дня изменит судьбу 31/08ПндДепутат Чаплин: совет дома получил дополнительные полномочия при приемке работ УК