Выберем вместе: стартовало народное голосование за лучший школьный рюкзак для ребенка

Именно твой голос поможет в выборе лучшего портфеля года.



Начало учебного года — это не только праздничные линейки и цветы для учителей, но и ответственный период для родителей. Выбор ранца для учеников начальных классов (с 1-го по 4-й) нередко превращается в непростую задачу: важно учесть не только дизайн, но и ортопедические свойства. Портфель должен быть легким, прочным, вместительным и сохранять правильную осанку ребенка.

Чтобы помочь родителям сделать осознанный выбор, портал Клео.ру запустил специальный проект по выбору лучшего школьного ранца. В рамках голосования отобраны девять моделей от проверенных производителей с анатомическими спинками, подходящих как мальчикам, так и девочкам.

До окончания голосования осталось 11 дней. Свой выбор уже сделали около сотни родителей — вы также можете поддержать понравившуюся модель.

Номинанты рейтинга: 9 удобных школьных ранцев

Belmil Zippy — легкая модель весом менее 700 граммов из экологичных материалов, равномерно распределяющая нагрузку на спину и сохраняющая форму тетрадей и книг.

— легкая модель весом менее 700 граммов из экологичных материалов, равномерно распределяющая нагрузку на спину и сохраняющая форму тетрадей и книг. BRAUBERG MAIN — прочный ранец из влагоотталкивающей ткани с вентилируемой анатомической спинкой, жестким дном, светоотражателями со всех сторон и свистком на нагрудном ремне.

— прочный ранец из влагоотталкивающей ткани с вентилируемой анатомической спинкой, жестким дном, светоотражателями со всех сторон и свистком на нагрудном ремне. Herlitz Loop — компактный ранец весом 850 граммов для первоклассников с пластиковым дном, эргономичной формой и удобными внутренними разделителями.

— компактный ранец весом 850 граммов для первоклассников с пластиковым дном, эргономичной формой и удобными внутренними разделителями. PIXEL PLUS — ранец с жестким корпусом и настраиваемым LED-дисплеем, на который можно выводить изображения со смартфона, сохраняя анатомический комфорт.

— ранец с жестким корпусом и настраиваемым LED-дисплеем, на который можно выводить изображения со смартфона, сохраняя анатомический комфорт. Znatok — модель с регулируемой по росту анатомической спинкой, отличающаяся долговечностью, влагозащитой и продуманным органайзером.

— модель с регулируемой по росту анатомической спинкой, отличающаяся долговечностью, влагозащитой и продуманным органайзером. Calligrata "Енотик" — яркий рюкзак с жесткой эргономичной спинкой, мягкими вкладышами, надежной металлической фурнитурой и водонепроницаемым покрытием.

— яркий рюкзак с жесткой эргономичной спинкой, мягкими вкладышами, надежной металлической фурнитурой и водонепроницаемым покрытием. GRIZZLY RAM — легкий анатомический ранец для детей ростом 120–130 см, укомплектованный мешком для сменной обуви и защищенный грязеотталкивающей пропиткой.

— легкий анатомический ранец для детей ростом 120–130 см, укомплектованный мешком для сменной обуви и защищенный грязеотталкивающей пропиткой. Silver Spoon — ранец с вентилируемыми лямками, нагрудным фиксатором, ножками для защиты дна и круговой молнией для полного раскрытия.

— ранец с вентилируемыми лямками, нагрудным фиксатором, ножками для защиты дна и круговой молнией для полного раскрытия. Hatber МИНИ-Смешарики — компактный вариант весом до 750 граммов из ЭВА-материала, вмещающий формат А4 и фиксирующий правильное положение спины.

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