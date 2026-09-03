Сакральный день 3 сентября: какое простое действие притянет умопомрачительное богатство и счастье

В православной традиции в эту дату вспоминают апостола от семидесяти Фаддея и мученицу Василису.



В народном календаре 3 сентября носит название Фаддеев день, или Василиса Льняница. На Руси этот день считался важной хозяйственной вехой: крестьяне старались завершить уборку льна и убрать последние снопы, чтобы осенние дожди не испортили урожай.

Традиции и обряды на Фаддея и Василису

Главной покровительницей дня считалась святая Василиса, прозванная в народе Льняницей. Ей молились о хорошем сборе льна и легкой пряже. С 3 сентября начиналась активная подготовка волокна: женщины выходили на луга и расстилали стебли льна по траве под утреннюю росу, чтобы они стали мягкими, шелковистыми и податливыми для дальнейшей обработки.

Мужчины в это время занимались садом: высаживали молодые саженцы яблонь и ягодные кустарники, полагая, что посаженные на Фаддея деревья быстро приживутся и дадут обильный урожай.

С льняным промыслом была связана и добрая примета на достаток: 3 сентября советовали положить в карман высушенный стебель льна или яблоневый лист как символ сохранения благополучия в доме на всю осень и зиму.

Что не рекомендовалось делать 3 сентября

В народном календаре на Фаддеев день сохранился ряд бытовых запретов и предостережений:

Слушать непрошеные советы. Считалось, что подсказки посторонних людей в этот день могут запутать, сбить с толку и привести к неверным финансовым решениям.

Надевать мрачную и изношенную одежду. Встречать этот день старались в чистых и светлых вещах, чтобы не привлекать уныние и болезни.

Давать или брать деньги взаймы. Верили, что финансовые расчеты в долг на Фаддея могут привести к затяжным трудностям с семейным бюджетом.

Мыть полы во второй половине дня. Влажную уборку старались закончить до полудня, чтобы, по поверью, не «вымыть» из дома достаток и согласие.

Спешить в дальнюю дорогу с утра. Считалось, что дальние поездки, начатые ранним утром 3 сентября, могут сопровождаться задержками и лишними хлопотами.

Погодные приметы на 3 сентября

Ясный и теплый день предвещает, что еще четыре недели простоит сухая и комфортная погода.

Куры активно чистят и перебирают перья — к скорому похолоданию и затяжным дождям.

В воздухе летает много паутины — бабье лето будет долгим, мягким и солнечным.

Березы начинают желтеть с нижних веток — осень затянется, а если с верхушки — зима наступит рано.

На рябине много крупных ягодных гроздей — осень окажется сырой и богатой на осадки.

Как провести этот день

3 сентября лучше провести в спокойных домашних делах, без спешки и ссор. Доброй традицией считалось съесть свежее яблоко нового урожая и загадать простое желание на предстоящую осень.