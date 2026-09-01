Бросивший Пугачеву Галкин* бесстыдно оголился на дорогом курорте

Скандально известный юморист вновь спровоцировал бурю эмоций в Сети, выставив напоказ свои мокрые развлечения вдали от семьи.



Юморист Максим Галкин* (признан иностранным агентом на территории РФ) опубликовал кадры своего отдыха в Бразилии, которые вызвали активное обсуждение в Сети. Пока в прессе продолжают комментировать отмену его выступлений, сам шоумен проводит время за границей. На этот раз артист отправился в Рио-де-Жанейро без Аллы Пугачевой.

На своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) артист выложил короткий ролик. В кадре 50-летний муж Примадонны плавает в панорамном бассейне на крыше отеля в плавках. На фоне виден пляж Копакабана и панорама города с океанским побережьем.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Часть подписчиков оставила артисту положительные комментарии, отметив его физическую форму: "Отличная форма, так держать!", "Шикарный вид и отдых".

Однако многие комментаторы раскритиковали шоумена за демонстративный образ жизни и поездку в одиночестве: "Пока жена с детьми дома, он отдыхает за океаном", "Слишком много показного пафоса", "Не самый скромный контент для текущей ситуации".

Внимание аудитории привлекло и то, что артист проводит время отдельно от семьи. Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри, по сообщениям СМИ, осталась на Кипре, где старается вести непубличный образ жизни из-за сложного климата и состояния здоровья. В то же время график выступлений и поездок ее супруга остается насыщенным.

Сам Галкин* критику в комментариях традиционно не комментирует, продолжая делиться кадрами из зарубежных поездок и демонстрировать привычный образ жизни.

*Признан в России иностранным агентом.