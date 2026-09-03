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Четверг 3 сентября

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Проголосовавшие электронно смогут пополнить "Тройку" баллами "Миллиона призов"

Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;
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Столичные власти предоставили горожанам удобную возможность превратить участие в электронном голосовании в реальную повседневную экономию.

Победители городской акции "#ВыбираемВместе2026 — Москва", проходящей в рамках масштабной программы "Миллион призов", вновь смогут направить выигранные баллы на оплату проезда в общественном транспорте. Пополнение баланса карты "Тройка" традиционно удерживает лидерство среди всех доступных вариантов поощрения: за время реализации проекта москвичи воспользовались этой возможностью свыше 1,5 миллиона раз.

Транспортная карта "Тройка" давно переросла статус обычного проездного билета, превратившись в многофункциональный цифровой инструмент для жителей и гостей мегаполиса. С ее помощью можно оплачивать поездки на всех видах городского транспорта — в метро, на МЦК, МЦД, в автобусах, электробусах, трамваях и на инновационных круглогодичных речных электросудах.

Кроме того, функционал карты позволяет без очередей приобретать билеты в Московский зоопарк, оплачивать поездки на столичной канатной дороге на Воробьевых горах и посещать ключевые городские музейные площадки и фестивали.

Процедура перевода бонусов на баланс транспортной карты полностью цифровизирована и занимает пару минут на официальном портале программы ag-vmeste.ru.

Пользователю необходимо выполнить несколько простых шагов:

  • зайти в личный кабинет на сайте и открыть раздел "Поощрения";
  • выбрать категорию "Транспорт" и ознакомиться с правилами списания;
  • указать желаемую сумму пополнения и ввести 10-значный номер, нанесенный на обратную сторону карты "Тройка";
  • подтвердить операцию кнопкой "Оформить заказ".

После успешного оформления заявки средства поступают на карту удаленно. Чтобы активировать платеж, достаточно приложить "Тройку" к турникету на любой станции метрополитена, валидатору в наземном транспорте или специальному желтому информационному терминалу.

Помимо транспортных расходов, экосистема программы "Миллион призов" предлагает сотни альтернативных способов реализации баллов. Победители розыгрышей могут обменять их на скидочные промокоды для покупок в крупнейших аптечных сетях, продуктовых супермаркетах, магазинах одежды, обуви, товаров для дома и детских магазинах.

Баллы также принимаются при покупке билетов в столичные театры и музеи. Для неравнодушных граждан сохраняется возможность перечислить выигранные средства в адрес проверенных благотворительных фондов и некоммерческих организаций, помогающих детям, пожилым людям и приютам для животных.

Стать участниками стимулирующей акции "#ВыбираемВместе2026 — Москва" смогут граждане, которые проголосуют в электронном формате на выборах в Государственную Думу. Избиратели могут сделать свой выбор дистанционно на платформе elec.mos.ru либо воспользоваться специальными электронными терминалами на участках с 18 по 20 сентября.

Программа предусматривает гарантированное начисление от 1000 призовых баллов каждому участнику онлайн-голосования. Дополнительно среди избирателей разыграют крупные пакеты поощрений номиналом в 3, 10 и 50 тысяч баллов (один балл равен одному рублю). Определение победителей пройдет в три этапа — 19, 20 и 21 сентября.

В программе розыгрышей на равных правах примут участие не только зарегистрированные москвичи, но и жители других субъектов РФ, которые заранее оформили заявление и проголосуют по месту фактического нахождения через терминалы на столичных участках. Полная информация о правилах и партнерах проекта представлена на официальной странице акции.

Шоу-бизнес в Telegram

3 сентября 2026, 10:28
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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