Отар Кушанашвили нашел пугающее оправдание жестокому поступку Даны Борисовой

Очередная семейная драма популярной блондинки обернулась громким публичным скандалом, расколовшим отечественный шоу-бизнес на два непримиримых лагеря.



Известная телеведущая Дана Борисова вновь оказалась в эпицентре критики после своего резонансного признания. Появившись в студии вечерней программы "Шоу Воли", звезда "Армейского магазина" без тени смущения заявила на многомиллионную аудиторию, что совершенно не считает собственную наследницу Полину идеальным или лучшим на свете ребенком. Более того, блондинка хладнокровно бросила фразу о том, что "бывают дочери и получше", чем вызвала бурю негодования среди зрителей и коллег по цеху.



Откровения матери моментально спровоцировали волну возмущения в социальных сетях. Одной из первых на инцидент отреагировала блогер Ида Галич. Знаменитость не стала скрывать эмоций и призналась, что ей было буквально физически тяжело смотреть на то, как мать публично обесценивает родного ребенка перед камерами.

Когда градус критики в адрес теледивы достиг пика, на ее защиту неожиданно встал журналист Отар Кушанашвили. В свежем выпуске своего авторского интернет-проекта "Каково?!" эпатажный критик призвал публику не спешить с жесткими проклятиями в адрес оскандалившейся блондинки. Шоумен заявил, что смотрит на драму Борисовой с состраданием, указав на тяжелое психологическое состояние телеведущей.

"Я смотрю на Дану Борисову не так, как вы. Дана сказала: "Бывают дочери получше'" Та, наверное, хотела сказать: "Бывают и матери получше". Я не могу относиться с антипатией к Дане Борисовой. По мне, это трагическая фигура, опустошенная битвой за выживание. Дана Борисова, во всяком случае, честна. Вы скажете: по скудоумию, по недомыслию. Да, пусть так", — эмоционально высказался журналист, связав резкие слова телеведущей с последствиями многолетней борьбы с зависимостями.

Стоит отметить, что взрослеющая дочь звезды Полина действительно переживает сейчас непростой период. Еще в начале июля Борисова публично раскрыла подробности о здоровье наследницы, объяснив ее исчезновение из соцсетей. По словам блондинки, девушка была вынуждена принимать специальные препараты для стабилизации ментального состояния, из-за чего столкнулась с побочным эффектом — набором веса.

Вместо того чтобы оградить подростка от излишнего внимания прессы, теледива вновь сделала личные проблемы семьи достоянием общественности. Однако заступничество Кушанашвили сместило фокус дискуссии: для многих зрителей эта история стала свидетельством глубокого личного кризиса телеведущей, которая сама нуждается в серьезной поддержке.