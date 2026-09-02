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В России заработал цифровой рубль: эксперты объяснили, как не потерять все сбережения

Фото: magnific.com
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Новый инструмент упрощает расчеты и снижает издержки на транзакции, однако требует от пользователей строгого соблюдения правил цифровой безопасности.

Цифровой рубль — это не криптовалюта и не бонусные баллы, а официальное платежное средство. Его эмитентом выступает Центральный банк РФ. Главное отличие от привычного безналичного расчета состоит в том, что средства граждан хранятся не на счетах коммерческих банков, а непосредственно на защищенной платформе регулятора.

Каждый цифровой рубль имеет уникальный цифровой код. Это обеспечивает полную прозрачность операций: систему невозможно взломать извне, а транзакции защищены криптографическими протоколами.

Основной риск — социальная инженерия

Сама платформа Банка России надежно защищена от технических атак, однако уязвимым звеном остается человеческий фактор. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, фишинг и психологическое давление, чтобы убедить граждан добровольно перевести средства или передать данные для доступа к кошельку.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выделили ключевые правила безопасности при использовании цифрового рубля:

  1. Используйте только официальные банковские приложения.
    Открыть цифровой кошелек и совершать операции можно исключительно через официальные сервисы банков, участвующих в проекте. Не устанавливайте сторонние программы и не переходите по ссылкам с обещаниями "быстрых выплат" или "бонусов в цифровых рублях".

  2. Включите двухфакторную аутентификацию.
    Любые операции должны подтверждаться вторым фактором — одноразовым СМС-кодом, push-уведомлением или биометрией (отпечатком пальца / Face ID).

  3. Не сообщайте никому коды и пароли.
    Используйте уникальные сложные пароли, не повторяющие доступы к почте и соцсетям. Помните: сотрудники банков, Центробанка или правоохранительных органов никогда не запрашивают коды из СМС, PIN-коды или пароли от личного кабинета.

  4. Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.
    Мошенники часто рассылают фишинговые письма о "блокировке цифрового счета" или "начислении социальной помощи". Ссылки из таких сообщений ведут на поддельные сайты для кражи учетных записей.

  5. Не совершайте финансовые операции через открытый Wi-Fi.
    Публичные сети в кафе, торговых центрах и транспорте уязвимы для перехвата данных. Проверять баланс и совершать переводы безопаснее через мобильный интернет или защищенную домашнюю сеть.

Внедрение цифрового рубля открывает новые возможности для расчетов, однако сохранность средств по-прежнему напрямую зависит от базовой цифровой грамотности пользователя.

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2 сентября 2026, 12:33
Фото: magnific.com
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