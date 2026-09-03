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Собянин сообщил об отражении атаки уже 72 БПЛА на подлете к столице

Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;
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Дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов в небе над столичным регионом.

На подлете к Москве расчеты ПВО Министерства обороны РФ перехватили и сбили 72 беспилотника. Об этом в своем канале в мессенджере "Макс" сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Все цели были своевременно обнаружены радиолокационными средствами и нейтрализованы до приближения к жилым кварталам города.

По первоначальным данным градоначальника, с полуночи дежурные силы ликвидировали 64 ударных дрона, направлявшихся в сторону города. Позднее число уничтоженных воздушных целей увеличилось еще на 8 единиц.

В зонах падения элементов конструкций сбитых летательных аппаратов сразу начали работать городские подразделения быстрого реагирования. Территории были оперативно взяты под контроль для обеспечения безопасности жителей.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — уточнил Сергей Собянин.

Сотрудники МЧС, специалисты взрывотехнических служб и представители правоохранительных органов проводят обследование местности в районах падения фрагментов БПЛА. Специалисты проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов и оценивают обстановку. По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших, объекты критической городской инфраструктуры продолжают работать без сбоев.

Воздушное пространство над Москвой и Московской областью находится под непрерывным контролем эшелонированной системы противовоздушной обороны. Военные ведомства и городские службы координируют действия в круглосуточном режиме для пресечения любых попыток проникновения беспилотников в воздушную зону мегаполиса.

Согласно официальной статистике городских властей, за последний месяц на подступах к столице дежурные силы ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы обнаружили и ликвидировали в общей сложности 8670 беспилотных аппаратов различного типа. Все городские предприятия, транспортные узлы и социальные объекты столицы функционируют в штатном режиме.

Шоу-бизнес в Telegram

3 сентября 2026, 10:24
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"✓ Надежный источник

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