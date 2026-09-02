Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 16 БПЛА, летевших на столицу

Столичное небо снова оказалось под прицелом вражеских беспилотников.



Силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ пресекли очередную попытку атаки объектов в столичном регионе. На подлете к Москве дежурные средства ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в своем канале в мессенджере "Макс" сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Сергей Собянин.

Специалисты обследуют территории для выявления неразорвавшихся фрагментов. По предварительным данным, повреждений инфраструктуры и пострадавших среди населения нет.

Попытки атак с помощью БПЛА пресекаются на регулярной основе. Ранее Мэр Москвы приводил статистику, согласно которой за месяц система ПВО отразила атаку 8670 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Защита столичного неба обеспечивается с помощью комплексной системы обнаружения и ликвидации воздушных целей.

Все системы жизнеобеспечения Москвы, общественный транспорт и социальные объекты работают в штатном режиме. Горожанам напоминают: при обнаружении подозрительных предметов или фрагментов сбитых аппаратов запрещено приближаться к ним. О подобных находках следует незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.