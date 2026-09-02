Столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных в мире

Единый диспетчерский центр "Московский транспорт" позволит координировать работу всех видов городского и речного транспорта в режиме реального времени.



Комплекс из двух зданий стал крупнейшим в Европе современным центром по управлению городским транспортом. Запуск второго корпуса позволит в одном пространстве объединить диспетчерские службы наземного и речного транспорта столицы. О развитии системы рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин.

"Единый диспетчерский центр 'Московский транспорт' на треть повысил эффективность работы специалистов. Первое здание ЕДЦ было открыто в 2019 году для управления работой метро, МЦК, МЦД и трамваев. Столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных и пунктуальных в мире — во многом благодаря слаженной работе диспетчеров", — написал градоначальник в своем канале в мессенджере "Макс".

Оптимизация движения наземного транспорта Главной задачей нового корпуса станет контроль за работой автобусов, электробусов и речных судов. Специалисты смогут оперативно вносить изменения в график и схему движения с учетом текущей ситуации на дорогах и работы смежных видов транспорта.

"В режиме реального времени диспетчеры будут корректировать маршруты и расписание автобусов и электробусов, подстраиваясь под движение других видов транспорта. Точность соблюдения графика и интервалов движения автобусов и электробусов вырастет примерно на 20 процентов", — отметил Сергей Собянин.

Первое здание ЕДЦ, функционирующее с 2019 года, помогло увеличить производительность диспетчеров рельсового транспорта на 35 процентов. После ввода в эксплуатацию второго корпуса аналогичный показатель для специалистов наземного транспорта вырастет на 30 процентов, а их межслужбовое взаимодействие ускорится в четыре раза.

Оперативное информирование и безопасность Размещение подразделений информационного центра в ЕДЦ позволит сотрудникам в режиме реального времени получать сведения об обстановке на линиях и передавать их в информационные сервисы Правительства Москвы и партнеров. Данные будут автоматически поступать в навигационные системы "Яндекс" и "2ГИС", а также в чат-бот и контакт-центр "Московский транспорт". Это повысит скорость информирования пассажиров о любых изменениях в два раза.

В новом здании также сконцентрируют сотрудников, обеспечивающих безопасность в метрополитене, на МЦК, МЦД, речном и других видах транспорта. Единое размещение улучшит координацию со службами транспортного комплекса и сократит время реагирования на происшествия в сфере транспортной безопасности.

Подготовка специалистов и развитие инфраструктуры На базе второго здания ЕДЦ созданы учебные классы для диспетчерского состава. Обучение и оценка знаний сотрудников будут происходить непосредственно в ходе производственного процесса на основе актуальных данных о движении транспорта в режиме онлайн. Это позволит специалистам отрабатывать правильные решения любых возникающих вопросов прямо на практике.

Подробная информация о модернизации транспортной инфраструктуры, внедрении электротранспорта и обновлении маршрутной сети доступна в рамках спецпроекта на портале mos.ru. Раздел "Транспорт" рассказывает о ключевых этапах развития городских перевозок, сокращении времени в пути и создании инфраструктуры для личного и общественного электротранспорта. Спецпроект также охватывает вопросы развития промышленности, здравоохранения, образования, спорта и строительной сферы столицы.