Обязательно сделайте это 4 сентября, чтобы вернуть в дом согласие и благополучие

На Руси верили, что в это время активизируются природные духи и лесная нечисть.



Четвертый день сентября в народных поверьях считался одним из самых необычных рубежей осени. В народном календаре 4 сентября носит название день Агафона Огуменника. Православная церковь в эту дату чтит память святого мученика Агафоника Никомидийского. В народной традиции церковная память переплелась с древними поверьями о проделках Лешего. Считалось, что в этот день лесной хозяин покидает чащу и подходит близко к деревням.

Ночной дозор и традиции дня

Свое прозвище "Огуменник" дата получила от слова "гумно" — так назывался огороженный участок, где сушили, молотили и хранили снопы с зерном. По преданию, в ночь на 4 сентября духи могли пробраться к пристройкам, чтобы раскидать солому и испортить заготовленный хлеб.

Чтобы уберечь урожай, хозяева выходили в ночной дозор. Для этого существовал особый обычай: мужчины надевали тулупы наизнанку (шерстью наружу), повязывали голову платком, а в руки брали кочергу или косу. Вокруг овина чертили замкнутый круг и оставались внутри него до рассвета. Верили, что вывернутая одежда сбивает духов с толку, а очерченная линия защищает человека и постройки.

Хозяйки в этот день пекли пироги с брусникой или капустой. Выпечкой угощали домочадцев и соседей, а небольшой кусочек обязательно оставляли в овине или на опушке леса, чтобы задобрить духов и сохранить покой в хозяйстве.

Что не рекомендовалось делать 4 сентября

С днем Агафона Огуменника связан ряд предостережений:

Ходить в лес в одиночку. Считалось, что 4 сентября легко потерять ориентиры, зайти в чащу или увязнуть в болоте.

Принимать подарки от незнакомцев. Опасались, что с чужими случайными вещами в дом можно принести чужие болезни или неприятности.

Выходить из дома после заката без нужды. Особенно это касалось девушек: поздние прогулки в темноте считались не к добру.

Отказывать в помощи просящим. Скупость и черствость в этот день, по поверьям, могли обернуться финансовыми трудностями для самого хозяина.

Ссориться и сквернословить. Любая брань и выяснение отношений 4 сентября нарушали мир в семье и притягивали затяжные раздоры.

Погодные приметы на 4 сентября

Ясный и солнечный день обещает, что сухая и теплая погода простоит еще месяц.

Если паутина летает высоко в воздухе — зима наступит нескоро, но будет морозной.

Обильный урожай орехов при малом количестве грибов предвещает суровую и снежную зиму.

Утренний туман быстро тает на солнце — к долгой и ясной осени.

Птицы собираются стаями на верхушках деревьев — к скорым затяжным дождям.

Как провести этот день

Главный посыл дня Агафона Огуменника — искренняя помощь и поддержка окружающих. Считалось, что добро, сделанное 4 сентября от чистого сердца, возвращается в дом согласием, благополучием и спокойствием на всю предстоящую осень.