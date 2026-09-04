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Обязательно сделайте это 4 сентября, чтобы вернуть в дом согласие и благополучие

Фото: magnific.com
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На Руси верили, что в это время активизируются природные духи и лесная нечисть.

Четвертый день сентября в народных поверьях считался одним из самых необычных рубежей осени. В народном календаре 4 сентября носит название день Агафона Огуменника. Православная церковь в эту дату чтит память святого мученика Агафоника Никомидийского. В народной традиции церковная память переплелась с древними поверьями о проделках Лешего. Считалось, что в этот день лесной хозяин покидает чащу и подходит близко к деревням.

Ночной дозор и традиции дня

Свое прозвище "Огуменник" дата получила от слова "гумно" — так назывался огороженный участок, где сушили, молотили и хранили снопы с зерном. По преданию, в ночь на 4 сентября духи могли пробраться к пристройкам, чтобы раскидать солому и испортить заготовленный хлеб.

Чтобы уберечь урожай, хозяева выходили в ночной дозор. Для этого существовал особый обычай: мужчины надевали тулупы наизнанку (шерстью наружу), повязывали голову платком, а в руки брали кочергу или косу. Вокруг овина чертили замкнутый круг и оставались внутри него до рассвета. Верили, что вывернутая одежда сбивает духов с толку, а очерченная линия защищает человека и постройки.

Хозяйки в этот день пекли пироги с брусникой или капустой. Выпечкой угощали домочадцев и соседей, а небольшой кусочек обязательно оставляли в овине или на опушке леса, чтобы задобрить духов и сохранить покой в хозяйстве.

Что не рекомендовалось делать 4 сентября

С днем Агафона Огуменника связан ряд предостережений:

  • Ходить в лес в одиночку. Считалось, что 4 сентября легко потерять ориентиры, зайти в чащу или увязнуть в болоте.
  • Принимать подарки от незнакомцев. Опасались, что с чужими случайными вещами в дом можно принести чужие болезни или неприятности.
  • Выходить из дома после заката без нужды. Особенно это касалось девушек: поздние прогулки в темноте считались не к добру.
  • Отказывать в помощи просящим. Скупость и черствость в этот день, по поверьям, могли обернуться финансовыми трудностями для самого хозяина.
  • Ссориться и сквернословить. Любая брань и выяснение отношений 4 сентября нарушали мир в семье и притягивали затяжные раздоры.

Погодные приметы на 4 сентября

  • Ясный и солнечный день обещает, что сухая и теплая погода простоит еще месяц.
  • Если паутина летает высоко в воздухе — зима наступит нескоро, но будет морозной.
  • Обильный урожай орехов при малом количестве грибов предвещает суровую и снежную зиму.
  • Утренний туман быстро тает на солнце — к долгой и ясной осени.
  • Птицы собираются стаями на верхушках деревьев — к скорым затяжным дождям.

Как провести этот день

Главный посыл дня Агафона Огуменника — искренняя помощь и поддержка окружающих. Считалось, что добро, сделанное 4 сентября от чистого сердца, возвращается в дом согласием, благополучием и спокойствием на всю предстоящую осень.

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4 сентября 2026, 00:17
Фото: magnific.com
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