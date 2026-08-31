Как сохранить молодость кожи: выберите лучший солнцезащитный крем для лица в народном рейтинге

Борьба за молодость и красоту кожи выходит на новый уровень, и именно ваш голос может решить исход главного бьюти-сражения сезона.



Солнцезащитный крем давно перестал быть исключительно летним пляжным аксессуаром. Сегодня это обязательный этап ежедневного ухода за кожей в любое время года. Ультрафиолетовые лучи проникают сквозь тучи и окна даже в пасмурные дни, провоцируя фотостарение, морщины и пигментацию. Именно поэтому средство с фактором защиты SPF 50+ стоит использовать каждому, кто хочет сохранить здоровье и свежесть кожи.

Идеальный санскрин должен быть не только эффективным, но и комфортным в нанесении: легко распределяться, не оставлять белых разводов, липкости и жирного блеска. Разобраться в широком ассортименте и найти действительно работающий продукт поможет Клео.ру.

До окончания народного голосования осталось 12 дней. Более 400 читателей уже сделали свой выбор — вы также можете отдать голос за средство, достойное победы.

В списке номинантов на звание лучшего солнцезащитного крема с максимальной защитой SPF 50+ представлены 9 продуктов:

Bioderma PHOTODERM — помогает в борьбе с пигментацией и морщинами. Легкий оттенок выравнивает тон, а специальная формула защищает клетки от преждевременного старения.

— помогает в борьбе с пигментацией и морщинами. Легкий оттенок выравнивает тон, а специальная формула защищает клетки от преждевременного старения. Dr. Oracle Centella Biome Cica Mild — легкая эмульсия с центеллой, созданная специально для чувствительной, жирной и склонной к раздражениям кожи.

— легкая эмульсия с центеллой, созданная специально для чувствительной, жирной и склонной к раздражениям кожи. d'Alba Waterfull Essence — крем-эссенция с экстрактом белого трюфеля и комплексом AQUAXYL. Защищает от UV-лучей и синего света, не оставляя липкости.

— крем-эссенция с экстрактом белого трюфеля и комплексом AQUAXYL. Защищает от UV-лучей и синего света, не оставляя липкости. POGONIA Idebenone Mild — омолаживающее средство на основе идебенона и фильтров нового поколения, возвращающее коже упругость и естественное сияние.

— омолаживающее средство на основе идебенона и фильтров нового поколения, возвращающее коже упругость и естественное сияние. ICON SKIN Hydrating Sunscreen — гипоаллергенный крем без отдушек для лица и тела. Быстро впитывается, восстанавливает и успокаивает эпидермис.

— гипоаллергенный крем без отдушек для лица и тела. Быстро впитывается, восстанавливает и успокаивает эпидермис. bhab SLOWCHAGA — увлажняющее средство с экстрактом чаги и пантенолом. Защищает от ожогов, снимает покраснения и предотвращает фотостарение.

— увлажняющее средство с экстрактом чаги и пантенолом. Защищает от ожогов, снимает покраснения и предотвращает фотостарение. Ma:nyo Hyaluron Hydrating — крем с комплексом гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения обезвоженной кожи на весь день.

— крем с комплексом гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения обезвоженной кожи на весь день. La Roche-Posay Anthelios — солнцезащитное средство с технологией Netlock, устойчивое к воде и поту. Подходит даже для чувствительной зоны вокруг глаз.

— солнцезащитное средство с технологией Netlock, устойчивое к воде и поту. Подходит даже для чувствительной зоны вокруг глаз. Hyal Reyouth Moist Sun, Dr. Ceuracle — крем c легкой текстурой эмульсии содержит высокий уровень защиты от солнечных лучей, помогает избежать фотостарения и способствует безопасному пребыванию на улице во время высокой солнечной активности.



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